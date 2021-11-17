Королевский Пингвин станет героем новогоднего выпуска "Маски"

Герой озадачит всех сразу, ведь вместо привычных подсказок предложит звездным детективам тактильно угадать факты о себе. Что так интересно хотел зашифровать таинственный гость?

"Обещаю вам, я сегодня приду домой, открою википедию и изучу все факты", – пообещала Оля Полякова, познакомившись с подсказками про праздничного героя грандиозного шоу "Новогодняя Маска".

Да и песню Пингвин выбрал эпохальную - легендарный хит "Айсберг" певицы Аллы Пугачевой зазвучит совершенно по-новому, поэтому вопросов у звездных гостей станет еще больше. Хотя, возможно, разгадка имени этой личности лежит на поверхности?

Звезда, которой представилась возможность спеть в костюме, быстро и легко вжилась в роль, даже несмотря на определенные нюансы костюма.

"Комбинезон, в котором вы меня видите, полностью сковывает движения. К примеру, шагать я могу по 10 см, а лапами невозможно взять в руки ни один предмет. Но надеюсь, что это не помешает моему выступлению остаться в сердцах зрителей навсегда", - рассказывает о себе Пингвин.

Для того чтобы герой выглядел максимально ярко и празднично, дизайнеры создали его из паеток, а еще одарили шикарными бровями, характерными для королевских пингвинов и очками, сделанными собственноручно.

Кроме того, у Пингвина есть прозрачная сумка-бананка, в которой лежит куча новогодних подарков: гирлянда, перчатки, мягкая игрушка имбирного человечка.

Пингвин появится на сцене шоу "Маска" (фото: пресс-служба канала "Украина")