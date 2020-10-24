Участник "Холостячки" совершил странный поступок в первом эфире: так считал нужным

Роза первого впечатления была "присвоена" одним из участников

Первый эфир шоу "Холостячка", который вышел на экраны телевизоров в пятницу вечером, 23 октября, был посвящен знакомству с участниками проекта. Ксения Мишина – главная холостячка страны – должна была познакомиться с 16 самыми достойными ее сердца мужчинами. Однако уже во время первого эфира произошел странный инцидент с одним из участников проекта. Пока главная героиня шоу знакомилась с другими претендентами на роль будущего мужа, один из мужчин забрал себе розу первого впечатления.

Особым этапом первого эфира шоу "Холостячка" была традиционная роза первого впечатления. Ее Ксения Мишина должна была подарить тому мужчине, встреча с которым понравилась ей больше всего.

Но возникла одна проблема – Сергей Кириенко, который вторым прибыл на встречу с холостячкой, сам взял розу и положил себе в куртку, когда Ксения на улице знакомилась с другими мужчинами. По его словам, он сделал это, потому что так считал нужным.

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Такое решение мужчины не произвело впечатления на Ксению, поэтому она без слов попросила новую розу и вручила ее Андрею Рыбаку. Претендент на сердце холостячки был рад такому вниманию, но почувствовал на себе взгляды недоброжелателей.

Кто получил первые розы на проекте "Холостячка"

Во время первой церемонии роз Ксения должна была выбрать 11 мужчин из 16 участников. С некоторыми ей удалось пообщаться, с другими – все ограничилось знакомством. Но, главная холостячка страны выбрала "тех самых", с которыми желает стать ближе. Ими стали:

Андрей Рыбак

Сергей Кириенко

Евгений Ковтуненко

Игорь Бабко

Константин Скрипачук

Андрей Шатырко

Алексей Тригубенко

Илья Рыбальченко

Владимир Оксамытный

Артем Шепель

Назар Дзивульский

Александр Эллерт

Холостячка - 1 эфир от 23 октября

Напомним, что ранее мы рассказывали об участниках, которые будут бороться за сердце Ксении Мишиной.

Ранее мы также писали, что главная холостячка страны Ксения Мишина откровенно рассказала, что для нее любовь.