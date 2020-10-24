Ксения Мишина высказалась о знакомстве с претендентами в шоу "Холостячка": все было очевидно

23 октября состоялась премьера нового шоу "Холостячка" в котором украинская актриса Ксения Мишина будет выбирать себе возлюбленного из 16 претендентов. В течение первого эфира девушка знакомилась с мужчинами, из которых она впоследствии выбирала претендентов для более близкого знакомства. Каждый из них пытался удивить знаменитость и тронуть ее сердце. Что думает по поводу первого эфира шоу "Холостячка" сама главная героиня – читайте ниже.

Как написала Ксения Мишина в своем Instagram, она хорошо прочувствовала каждого из претендентов на ее сердце.

"На протяжении вчерашнего знакомства меня обуревали разные чувства, но что с уверенностью могу сказать - я не сомневалась. Почему-то несмотря на все неестественные условия, камеры и такое количество мужчин, моя интуиция так усилилась! Чувства и мотивы других были кристально очевидными для меня, я прям как детектор считывала неестественность или наоборот истинное волнение!" – признается актриса.

Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

В комментариях поклонники Мишиной уже называют своих фаворитов. Некоторые считают, что среди претендентов достойных пока не увидели.

Оооооххх, моя дорогая, ты конечно Королева среди этих мужчин. Пока мне непонятно кто действительно тебя достоин.

Первый выпуск просто супер. Вы очень красивая и искренняя. Мои фавориты ребята из "Лиги Смеха".

Скорее всего Назар, ну еще тот рыженький, который песню спел. Мне кажется, Вы симпатичны друг другу!

Парни для тебя слабые (((Не смотрела до конца и смотреть не буду.

Скриншоты

Напомним, ранее мы писали, что участник "Холостячки" совершил странный поступок в первом эфире. Девушка не оценила шаг со стороны претендента на ее сердце.

Ранее мы также писали, что главная холостячка страны Ксения Мишина откровенно рассказала, что для нее любовь.