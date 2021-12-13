"Люди, зачем вы здесь сидите?" Оля Полякова устроила скандал в эфире ТВ-шоу

Как только таинственная героиня начала петь, Оля Полякова сразу отметила, что там замаскировалась певица.

Олег Винник предположил, что это Alina Pash.

А вот Андрей Данилко считал, что это может быть Alyosha, ведь манера исполнения Чайної квітки очень напоминает выступление певицы на Евровидении.

Настя Каменских и Полякова поддержали версию своего коллеги и решили узнать, есть ли в Чайної квітки дети, однако героиня отметила, что цветочки у нее только на чашечке.

Тогда DZIDZIO высказал догадку, что там спряталась певица Jerry Heil, однако Оля сразу возразила этой версии, ведь та гораздо меньшего роста.

Героиня шоу "Маска" (фото: канал "Украина")

"А почему Чайна квітка стоит на месте? Наверное, потому что там высокие каблуки и ей ходить неудобно. Ха-ха", - радовался DZIDZIO, продолжая настаивать на своей догадке.

Тогда Полякова решила спросить у очаровательной гостьи, они ли с ней подруги, но Чайна квітка призналась, что лично они не знакомы. В то же время героиня отметила, что она - коллега звездных детективов.

"Чайна квітка, а ты крумпли ешь?"- поинтересовался Винник, озадачив коллег, не знавших этого слова.

Как вдруг DZIDZIO выпалил, что это картошка.

"Зачем ты сказал? Ты всю хатку повалял, DZIDZIO!" - воскликнул рассерженный Винник.

"Это Alina Pash, потому что она поняла, что такое крумпли", - добавил он.

И DZIDZIO решил спихнуть вину на Полякову, которая сидит с ним рядом, мол это она сказала ему на ухо.

"Это не я, я ничего не говорила! Ты вообще что ли?!" - возмутилась Оля.

В конце концов детективы так и не смогли прийти к согласию. Каждый настаивал на своей версии.

Но каким же было удивление, когда Чайный цветок сняла маску, и все увидели там солистку коллектива Go_A Екатерину Павленко.

"Я очень обрадовалась, когда мне поступило предложение спрятаться под маской, ведь это любимое шоу основателя группы Go_A Тараса Шевченко. Его жена просто фанатеет от "Маски", поэтому мне очень интересно посмотреть на ее реакцию. Она еще в прошлом году спрашивала у меня, участвую ли я, потому что у нее были определенные подозрения", - призналась певица.

"Костюм у меня был комфортный, только надо было научиться держать равновесие с этой объемной чашкой на голове. Но мне кажется, что я справилась. Даже через эту бахрому на лице все было видно, и я с интересом смотрела на то, что происходило в зале и среди звездных детективов. На самом деле очень прикольно наблюдать за людьми, когда они даже не подозревают, что ты их видишь", - сказала Екатерина.

Екатерина Павленко на шоу "Маска" (фото: канал "Украина")

Кстати, в конце выпуска зрители в зале должны были выбрать героя, который попадет в полуфинал проекта.

Так, к Мухомору, Скандалу, Тигру, Работу и Жирафе присоединился рокер Котик, а вся страна узнала имя звезды под маской романтической Гориллы.

Оля Полякова в шоу "Маска" (фото: канал "Украина")

Ее, кстати, эксперты прозвали лучшей вокалисткой проекта.

"Как так? Нет, что это такое? Люди, зачем вы здесь сидите? Сейчас все, кто голосовал за то, чтобы маску сняли с Гориллы, поднимите руки", - обратилась звездный детектив Полякова к зрителям в зале.

"Как можно взять и забрать у человека с таким голосом шанс выиграть? Люди, вы что?" - возмутилась она.

Но не только Полякова - шокированы были все! Винник тоже не удержался и вышел на сцену, поддержать свою любимицу.

Олег Винник (фото: канал "Украина")

"Олег Винник раньше говорил, что ради Гориллы покинет шоу. Так вот - я точно ухожу из "Маски"! Все!" - заявила возмущенная звезда в эфире проекта.

Однако все же зрители сделали свой выбор и в восьмом выпуске была демаскирована горилла, в костюме которой пряталась известная певица TAYANNA.

TAYANNA в шоу "Маска" (фото: канал "Украина")

Пока неизвестно, вернется ли звездный детектив на свое кресло в "Маске"...