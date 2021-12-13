"Люди, нащо ви тут сидите?" Оля Полякова влаштувала скандал в ефірі ТБ-шоу

Щойно таємнича героїня почала співати, Оля Полякова одразу зазначила, що там замаскувалась співачка.

Олег Винник припустив, що це Alina Pash.

А ось Андрій Данилко вважав, що це може бути Alyosha, адже манера виконання Чайної квітки дуже нагадує виступ співачки на Євробаченні.

Настя Каменських і Полякова підтримали версію свого колеги і вирішили поцікавитись, чи є в Чайної квітки діти, однак героїня зазначила, що квіточки в неї тільки на чашечці.

Тоді DZIDZIO висловив здогадку, що там сховалась співачка Jerry Heil, однак Оля одразу заперечила цю версію, адже та набагато меншого зросту.

Катерина Павленко на шоу "Маска" (фото: канал "Україна")

"А чому Чайна квітка стоїть на місці? Напевно, тому що там високі підбори і їй ходити незручно. Ха-ха", - радів DZIDZIO, продовжуючи наполягати на своїй здогадці.

Тоді Полякова вирішила запитати в чарівної гості, чи вони з нею подруги, та Чайна квітка зізналась, що особисто вони не знайомі. Водночас героїня зазначила, що вона – колега зіркових детективів.

"Чайна квітко, а ти крумплі їси?" - поцікавився Винник, спантеличивши колег, які не знали цього слова.

Як раптом DZIDZIO випалив, що це картопля.

"Нащо ти сказав? Ти всю хатку поваляв, DZIDZIO!" - вигукнув розсерджений Винник.

"Це Alina Pash, тому що вона зрозуміла, що таке крумплі", - додав він.

Та DZIDZIO вирішив спихнути вину на Полякову, яка сидить з ним поруч, мовляв це вона сказала йому на вухо.

"Це не я, я нічого не казала! Ти взагалі чи що?!" - обурилась Оля.

Врешті детективи так і не змогли дійти згоди. Кожен наполягав на своїй версії.

Та яким же було здивування, коли Чайна квітка зняла маску, й усі побачили там солістку колективу Go_A Катерину Павленко.

"Я дуже зраділа, коли мені надійшла пропозиція сховатись під маскою, адже це улюблене шоу засновника гурту Go_A Тараса Шевченка. Його дружина просто фанатіє від "Маски", тож мені дуже цікаво подивитися на її реакцію. Вона ще минулого року запитувала в мене, чи я беру участь, бо в неї були певні підозри", - зізналась співачка.

"Костюм у мене був комфортний, тільки треба було навчитися тримати рівновагу з цією об’ємною чашкою на голові. Але мені здається, що я впоралась. Навіть через цю бахрому на обличчі все було видно, і я з цікавістю дивилась на те, що відбувалось у залі і серед зіркових детективів. Насправді дуже прикольно спостерігати за людьми, коли вони навіть не підозрюють, що ти їх бачиш", - сказала Катерина.

Героїня шоу "Маска" (фото: канал "Україна")

До речі, наприкінці випуску глядачі в залі мали обрати героя, який потрапить у півфінал проєкту.

Так, до Мухомора, Скандалу, Тигра, Робота і Жирафи долучився рокер Котик, а вся країна дізналась ім’я зірки під маскою романтичної Горили.

Оля Полякова у шоу "Маска" (фото: канал "Україна")

Її, до речі, експерти прозвали найкращою вокалісткою проєкту.

"Як так? Ні, що це таке? Люди, нащо ви тут сидите? Зараз всі, хто голосував за те, щоб маску зняли з Горили, підніміть руки", - звернулась зірковий детектив Полякова до глядачів у залі.

"Як можна взяти і забрати у людини з таким голосом шанс виграти? Люди, ви що?" - обурилася вона.

Та не лише Полякова - шоковані були всі! Винник теж не втримався і вийшов на сцену, підтримати свою улюбленицю.

Олег Винник (фото: канал "Україна")

"Олег Винник раніше казав, що заради Горили покине шоу. Так от - я точно йду з "Маски"! Все!" - заявила обурена зірка в ефірі проєкту.

Проте все ж глядачі зробили свій вибір і у восьмому випуску було демасковано Горилу, в костюмі якої ховалась відома співачка TAYANNA.

TAYANNA в шоу "Маска" (фото: канал "Україна")

Поки не відомо, чи повернеться зірковий детектив на своє крісло у "Масці"...