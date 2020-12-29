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Маска: стала известна дата премьеры грандиозного шоу (фото и видео)

Новина українською → Киев, Вторник 29 декабря 2020 16:49
Маска: стала известна дата премьеры грандиозного шоу (фото и видео) Стала известна дата премьеры шоу Маска (фото: пресс-служба канала "Украина")
Автор: Lite

Уже в январе украинцы увидят рекордное шоу по формату The Masked Singer

Шоу Маска на канале "Украина" покажут уже 16 января 2021 года. Долгожданный проект по всемирно известному формату The Masked Singer стартует в субботу в 21:00.

Маска: стала известна дата премьеры грандиозного шоу (фото и видео)

Маска: стала известна дата премьеры грандиозного шоу (фото и видео)

Участники шоу Буйвол и Солнце (фото: пресс-служба канала "Украина")

Команда шоу Маска

Отметим, что над украинской адаптацией мирового бестселлера огромная команда Маски (более 200 человек!) работала более полугода. За это время дизайнеры Леся Патока и Назар Дидык создали 22 костюма-маски, среди которых 16 постоянных образов участников и 6 гостевых, которые лишь однажды выступят на сцене шоу.

"Один из наших героев ростом 2 метра 60 сантиметров, это до края его усиков. Есть персонаж, крылья которого в размахе достигают 2,5 метров. Соответственно, мы учим звезд вписываться в дверные проходы. Еще есть герой с длиной стопы 85 сантиметров. Конечно, он в шоке, потому что это надо заново научиться ходить. А одному персонажу руки постоянно нужно держать под углом. Знаменитости говорят, что это не очень удобно – где-то давит, где-то натирает. Но всем очень интересно", – говорит Леся.

Кто есть кто на шоу

Музыкальный продюсер Сергей Грачев подготовил около 100 оригинальных аранжировок любимых хитов зрителей. Кроме того, специально для украинского проекта была построена масштабная сцена, в производстве которой использовались инновационные мировые технологии. А над грандиозными номерами работают аж четыре режиссера-постановщика, имена которых знают далеко за пределами нашей страны: Константин Томильченко, Александр Братковский, Ярослав Губский и Сергей Гуман.

Маска: стала известна дата премьеры грандиозного шоу (фото и видео)

Константин Томильченко и Александр Братковский (фото: пресс-служба канала "Украина")

"Абсолютно каждый выкладывается на максимум и отдает частичку своего сердца. Наша Маска – это мировой хит, шоу, которое приносит только радость и позитив. И мы невероятно рады, что совсем скоро наши зрители смогут в этом убедиться", – говорят организаторы шоу.

Владимир Остапчук – ведущий Маски

Остапчук удивит зрителей не меньше чем сами звезды, которые будут прятаться под масками. Шоумен примеряет 12 неповторимых образов из мирового кинематографа, будет ездить по сцене на роликах и огромном мотоцикле, а также летать над ней.

"Шоу Маска – это новый для меня опыт, в определенном смысле вызов. Потому что даже я как ведущий не всегда знаю, что будет происходить на сцене. Плюс – я не знаю, какие звезды скрываются под масками. У нас действительно беспрецедентные меры секретности. Рядом с каждым участником-маской находятся бодигарды, в зону, где артисты готовятся выйти на сцену, вход строго ограничен, а личности участников известны минимальному количеству людей", – говорит ведущий канала "Украина".

Маска: стала известна дата премьеры грандиозного шоу (фото и видео)

Владимир Остапчук (фото: пресс-служба канала "Украина")

Участники шоу – любимые звезды шоу-бизнеса

Вместе с телезрителями отгадывать, какие знаменитости могут скрываться под масками, будут звездные детективы проекта:

  • украинская суперстар, поп-дива, которой первой удалось покорить сердце мирового слушателя, Настя Каменских;
  • известная певица, любимица зрителей, поп-королева сцены Оля Полякова;
  • уже культовый певец, автор песен и продюсер Андрей Данилко;
  • мегапопулярный певец, актер и продюсер DZIDZIO

Маска: стала известна дата премьеры грандиозного шоу (фото и видео)

Оля Полякова на съемках шоу (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Маска: стала известна дата премьеры грандиозного шоу (фото и видео)

NK на съемках шоу (фото: instagram.com/kamenskux)

Маска: стала известна дата премьеры грандиозного шоу (фото и видео)

DZIDZIO на съемках шоу (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Маска: стала известна дата премьеры грандиозного шоу (фото и видео)

Андрей Данилко на съемках шоу (фото: пресс-служба канала "Украина")

Добавим, что украинский проект будет состоять из рекордных для популярного формата The Masked Singer 12 эпизодов.

Ранее были названы "най-най" украинские звезды 2020-го, которые поражали своими талантами и красотой.

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