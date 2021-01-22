Меня увидели – и обалдели: зрителей шоу "Маска" ждет уникальный сюрприз (видео)

23 января в 21:00 выйдет второй выпуск масштабного шоу "Маска" на канале "Украина", которое уже завоевало любовь миллионов украинских зрителей.

Отметим, что согласно формату The Masked Singer, в национальной адаптации проекта могут быть персонажи, которые ассоциируются с этой страной. В Украине одним из них стал герой, без которого невозможно самое известное украинское блюдо борщ – Буряк. Это настоящий великан, высота которого достигает 3,5 м!

Буряк на шоу "Маска" (фото: пресс-служба канала "Украина")

Над впечатляющим образом работал дизайнер Назар Дидык, который раскрывает секреты создания костюма. Так, вес головы Буряка составляет около 5 кг, а высота вместе с ботвой – почти полтора метра. Форму изготавливали из маленьких частей специального материала Ева. Усы, брови, зубы, листья – все элементы костюма – исключительно ручная работа, поэтому мастерам пришлось изрядно поработать над этим героем.

А вот какая звезда могла замаскироваться в таком образе – загадка. Впрочем, таинственный Буряк все-таки дал несколько подсказок о своей личности.

"Физкульт-привет! Будем знакомы, я – Буряк. Не заметить меня сложно – из-за моего роста. Он всегда помогал мне как в спорте, так и в обычной жизни. У меня на родине степной заяц чувствует себя прекрасно, неудивительно, что и я появился на свет именно там. Я рождался долго – произошло это, как в фильме – после дождичка в четверг. Меня увидели – и обалдели. На это была уважительная причина – любой обалдел бы. Как думаете, чего бы это?" – смеется Буряк в анонсе выпуска.

Анонс нового выпуска шоу "Маска"

Добавим, что на сцене шоу Буряк исполнит известную украинскую песню "Смерека", а вокруг его личности развернется жаркая дискуссия между звездными детективами.

Кроме того, во втором выпуске проекта зрители также увидят впечатляющие выступления эффектной Бабки, игривой Крапанки, мужественного Носорога, магического Мольфара, невероятно милого Циклопа, роскошной Павы и величественного Льва.

Ранее мы писали, что на шоу "Маска" Остапчук появится в образе кумира миллионов.