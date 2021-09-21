Могилевская поразила признанием: "вышла бы замуж без всякого сомнения"

И хоть в ряды финалистов проекта певец не вошел, запомнился судьям надолго. А все из-за комментария Владимира Остапчука, что парень появился на шоу, чтобы привлечь внимание капитана звездной сотни, которая якобы несколько лет назад разбила ему сердце.

Сама певица сказала, что "впервые его видит". В это время в студии заиграл свадебный марш и Коляденко достал из своего саквояжа фату, которую сразу же надел на голову артистки. Но в этот момент Остапчук вынужден был признаться, что это была шутка.

"О Боже! А я уж подумала - может, я забыла?! Но говорю же, что не знаю его", - прокомментировала Наталья.

Но учитывая реакцию судей, шутка Владимиру все же удалась.

"Вы это видели? Наталья сказала: "я впервые его вижу", но потом встала и начала присматриваться - может быть, все же было?" - смеясь отметил ведущий.

Наталья Могилевская на шоу "Співають всі!" (скриншот)

Но в конце шоу все-таки появился участник, покоривший сердце капитана звездной "сотни". Им стал 33-летний киевлянин Евгений Прудник. И здесь фата народной артистке Украины могла бы быть уместной, если бы не одно "но".

"Для меня вы - настоящий мужчина. И если бы вы не были женатым, я бы с удовольствием вышла за вас замуж! Без всякого сомнения!" - заявила Могилевская в эфире.