Могилевська вразила зізнанням: "вийшла б заміж без жодного сумніву"

І хоч до лав фіналістів проєкту співак не увійшов, запам'ятався суддям надовго. А все через коментар Володимира Остапчука, що хлопець з'явився на шоу, щоб привернути увагу капітана зіркової сотні, яка нібито кілька років тому розбила йому серце.

Сама співачка сказала, що "вперше його бачить". В цей час у студії заграв весільний марш і Коляденко дістав зі свого саквояжа фату, яку одразу ж надів на голову артистки. Але в цей момент Остапчук змушений був зізнатися, що це був жарт.

"О Боже! А я вже подумала - може, я забула?! Але кажу ж, що не знаю його", - прокоментувала Наталія.

Та з огляду на реакцію суддів, жарт Володимиру все ж вдався.

"Ви це бачили? Наталя сказала: "Я вперше його бачу", але потім встала і почала придивлятись - можливо, все ж було?" - сміючись зазначив ведучий.

Наталія Могилевська на шоу "Співають всі!" (скриншот)

Та наприкінці шоу таки з’явився учасник, який підкорив серце капітана зіркової "сотні". Ним став 33-річний киянин Євген Прудник. І тут фата народній артистці України могла б бути доречною, якби не одне "але".

"Для мене ви - справжній чоловік. І якщо б ви не були одруженим, я б із задоволенням вийшла за вас заміж! Без жодного сумніву!" - заявила Могилевська в ефірі.