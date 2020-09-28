Можешь отрезать язычок: между Фреймут и Кухар на "Танцах со звездами" новый скандал

На пятом эфире проекта "Танцы со звездами" разгорелся новый скандал. В этот раз – между украинской телеведущей Ольгой Фреймут и судьей проекта Катериной Кухар.

Ольга Фреймут неоднократно подвергалась критике членов жюри и в частности – Влада Ямы и Катерины Кухар. Телеведущая решила сделать судьям провокационный подарок и вручила им после выступления ножницы и книгу с правилами этикета.

Фреймут сопроводила свой подарок неоднозначными словами и посоветовала балерине "отрезать язык".

"Вышивка успокаивает нервы, а у тебя они еще есть. Если захочешь что-то отрезать, то можешь – себе язычок. Ну а вдруг?" – сказала телеведущая.

Катерина Кухар отреагировала на слова Фреймут и отметила, что сделает это, но только вместе с ней.

Владу Яме телеведущая вручила книгу и посоветовала почитать о хороших манерах, так как, по ее мнению, он с ними не знаком.

"По этикету мужчина не может на людях критиковать женщину, не может мужчинка много жаловаться, он больше молчит, чем говорит, чего не скажешь о тебе. Я буду работать над своим танцем, а ты, Влад, работай над манерами", - заявила Ольга Фреймут.

Ольга Фреймут посоветовала Кухар отрезать свой язычок

Напомним, ранее мы писали о том, что Дарью Петрожицкую жестко "разнесли" за пошлый номер в "Танцах со звездами".

А также рассказывали о том, что "Танцы со звездами" осудили за вылет сильной пары.