Можеш відрізати язичок: між Фреймут і Кухар на "Танцях з зірками" новий скандал

На п'ятому ефірі проєкту "Танці з зірками" розгорівся новий скандал. В цей раз – між українською телеведучою Ольгою Фреймут і суддею проєкту Катериною Кухар.

Ольга Фреймут неодноразово піддавалася критиці членів журі та зокрема – Влада Ями та Катерини Кухар. Телеведуча вирішила зробити суддям провокативний подарунок та вручила їм після виступу ножиці та книжку з правилами етикету.

Фреймут супроводжувала свій подарунок неоднозначними словами та порадила балерині "відрізати язика".

"Вишивка заспокоює нерви, а в тебе вони ще є. Якщо захочеш щось відрізати, то можеш собі язичок. Ну а раптом?" – сказала телеведуча.

Катерина Кухар відреагувала на слова Фреймут і зазначила, що зробить це, але тільки разом з нею.

Владу Ямі телеведуча вручила книгу і порадила почитати про хороші манери, оскільки, на її думку, він з ними не знайомий.

"З етикету чоловік не може привселюдно критикувати жінку, не може чоловічок багато скаржитися, він більше мовчить, ніж говорить, чого не скажеш про тебе. Я буду працювати над своїм танцем, а ти, Влад, працюй над манерами", - заявила Ольга Фреймут.

Ольга Фреймут порадила Кухар відрізати свій язичок

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Дарину Петрожицьку жорстко "рознесли" за вульгарний номер у "Танцях з зірками".

А також розповідали про те, що "Танці з зірками" засудили за виліт сильної пари.