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Нашел свою любовь: с кем встречается отвергнутый Огневич финалист "Холостячки 2"

Автор: Styler

В финале шоу "Холостячка 2" главная героиня Злата Огневич неожиданно для многих отвергла предложение Дмитрия Шевченко и выбрала Андрея Задворного. Отношения певицы и ее избранника продлились всего полтора месяца, а вот второй финалист нашел после проекта свою любовь.

Судя по всему, новой музой Шевченко стала участница первого сезона "Холостяк" и певица Екатерина Шеффер

Девушка лишь подтвердила догадки поклонников, выложив на своей страничке в Instagram совместную тренировку с Дмитрием.

Стройная брюнетка ведет довольно-таки активный образ жизни, занимается спортом и придерживается правильного питания. В ролике одетая в синие лосины и топ Екатерина увлеченно боксирует с Шевченко - напомним, у того своя спортивная студия и немало клиентов.

"Бокс - моя давняя любовь и страсть. В нем меня подкупило все: нагрузка на различные группы мышц, отличная эмоциональная разрядка и развитие уверенности в себе. К тому же, бокс помогает довольно быстро похудеть и обрести фигуру мечты. Занятия спортом повышают уверенность в себе и снимают напряжение. Ты можешь прийти на женский бокс огнедышащим драконом, а выйти из зала уже воздушной принцессой .Для снятия стресса бокс для девушек - то, что нужно! Верьте в себя и упорно идите к своей цели!" - написала Шеффер под видео.

В комментариях к посту пользователи сети уже умиляются этой прекрасной паре.

  • Ой, класс, очень классная пара
  • Очень расстроилась ,что Злата не выбрала Диму, но теперь очень рада этому, Дима встретил намного красивее. Катя просто Богиня красоты
  • Вы крутые
  • Дуже круто виглядаєте
  • И фамилия у Кати не сильно изменится после свадьбы
  • Дима встретил прекрасную девушку! Катя - пересмотрела Ваши фото и получила эстетическое удовольствие, насколько Вы красивая , с прекрасным вкусом!!!!
  • Очень бы хотелось чтобы именно Вы были в отношениях с Димой, очень красивая девушка
  • Мы уже знаем, кто тайная девушка Димы
  • Все понятно, с кем теперь Дима

Ранее в пост-шоу "Холостячки" Дмитрий признался, что состоит в отношениях с девушкой, которой впервые написал в Фейсбуке.

"В самом начале мне понравилась внешне. Потом предложил встретиться. Мы увиделись - один раз, второй раз. То, что мне хорошо с этим человеком - это однозначно. То, что есть чувства - это да. Это больше, чем симпатия", - рассказал 38-летний Шевченко.

Дмитрий Шевченко счастлив в новых отношениях (фото: instagram.com/dmitrij_sheff)

34-летняя Шеффер в 2008 году попала в музыкальный коллектив "Голливуд", который продюсировал Юрий Никитин. Через два года девушка решила строить сольную карьеру. У Кати есть 9-летний сын от первого брака.

Вероятная девушка финалиста "Холостячки 2" - Екатерина Шеффер (фото: instagram.com/katyasheffer)

Забавно, что избранница Дмитрия живет в ЖК "Новопечерские Липки", в одном подъезде с Огневич. Злата даже однажды случайно встретила его утром в лифте. Мужчина тогда поздоровался и убежал. К слову, с артисткой они остались в дружеских отношениях и Злата даже думает прийти к Дмитрию на тренировки.

Ранее мы писали, что победитель "Холостячки 2" Задворный ответил на хейт в сети из-за разрыва с Огневич. Мужчина заявил, что это его жизнь и он не будет оправдываться.

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Холостячка