Нашел свою любовь: с кем встречается отвергнутый Огневич финалист "Холостячки 2"

В финале шоу "Холостячка 2" главная героиня Злата Огневич неожиданно для многих отвергла предложение Дмитрия Шевченко и выбрала Андрея Задворного. Отношения певицы и ее избранника продлились всего полтора месяца, а вот второй финалист нашел после проекта свою любовь.
Судя по всему, новой музой Шевченко стала участница первого сезона "Холостяк" и певица Екатерина Шеффер
Девушка лишь подтвердила догадки поклонников, выложив на своей страничке в Instagram совместную тренировку с Дмитрием.
Стройная брюнетка ведет довольно-таки активный образ жизни, занимается спортом и придерживается правильного питания. В ролике одетая в синие лосины и топ Екатерина увлеченно боксирует с Шевченко - напомним, у того своя спортивная студия и немало клиентов.
"Бокс - моя давняя любовь и страсть. В нем меня подкупило все: нагрузка на различные группы мышц, отличная эмоциональная разрядка и развитие уверенности в себе. К тому же, бокс помогает довольно быстро похудеть и обрести фигуру мечты. Занятия спортом повышают уверенность в себе и снимают напряжение. Ты можешь прийти на женский бокс огнедышащим драконом, а выйти из зала уже воздушной принцессой .Для снятия стресса бокс для девушек - то, что нужно! Верьте в себя и упорно идите к своей цели!" - написала Шеффер под видео.
В комментариях к посту пользователи сети уже умиляются этой прекрасной паре.
Ранее в пост-шоу "Холостячки" Дмитрий признался, что состоит в отношениях с девушкой, которой впервые написал в Фейсбуке.
"В самом начале мне понравилась внешне. Потом предложил встретиться. Мы увиделись - один раз, второй раз. То, что мне хорошо с этим человеком - это однозначно. То, что есть чувства - это да. Это больше, чем симпатия", - рассказал 38-летний Шевченко.
Дмитрий Шевченко счастлив в новых отношениях (фото: instagram.com/dmitrij_sheff)
34-летняя Шеффер в 2008 году попала в музыкальный коллектив "Голливуд", который продюсировал Юрий Никитин. Через два года девушка решила строить сольную карьеру. У Кати есть 9-летний сын от первого брака.
Вероятная девушка финалиста "Холостячки 2" - Екатерина Шеффер (фото: instagram.com/katyasheffer)
Забавно, что избранница Дмитрия живет в ЖК "Новопечерские Липки", в одном подъезде с Огневич. Злата даже однажды случайно встретила его утром в лифте. Мужчина тогда поздоровался и убежал. К слову, с артисткой они остались в дружеских отношениях и Злата даже думает прийти к Дмитрию на тренировки.
Ранее мы писали, что победитель "Холостячки 2" Задворный ответил на хейт в сети из-за разрыва с Огневич. Мужчина заявил, что это его жизнь и он не будет оправдываться.