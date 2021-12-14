Знайшов своє кохання: з ким зустрічається відхилений Огнєвіч фіналіст "Холостячки 2"

У фіналі шоу "Холостячка 2" головна героїня Злата Огнєвіч несподівано для багатьох відкинула пропозицію Дмитра Шевченка і вибрала Андрія Задворного. Відносини співачки і її обранця тривали всього півтора місяці, а ось другий фіналіст знайшов після проекту свою любов.
Судячи з усього, новою музою Шевченка стала учасниця першого сезону "Холостяк" і співачка Катерина Шеффер
Дівчина лише підтвердила здогади шанувальників, виклавши на своїй сторінці в Instagram спільне тренування з Дмитром.
Струнка брюнетка веде досить-таки активний спосіб життя, займається спортом і дотримується правильного харчування. У ролику одягнена в сині лосини і топ Катерина захоплено боксує з Шевченком - нагадаємо, у того своя спортивна студія і чимало клієнтів.
"Бокс - моя давня любов і пристрасть. У ньому мене підкупило все: навантаження на різні групи м'язів, відмінна емоційна розрядка і розвиток впевненості в собі. До того ж, бокс допомагає досить швидко схуднути і здобути фігуру мрії. Заняття спортом підвищують впевненість в собі і знімають напругу. Ти можеш прийти на жіночий бокс вогнедихаючим драконом, а вийти із залу вже повітряною принцесою. Для зняття стресу бокс для дівчат - те, що потрібно! Вірте в себе і наполегливо йдіть до своєї мети!" - написала Шеффер під відео.
У коментарях до посту користувачі мережі вже розчулюються цій прекрасній парі.
Раніше в пост-шоу "Холостячки" Дмитро зізнався, що перебуває у відносинах з дівчиною, якій вперше написав у Фейсбуці.
"На самому початку мені сподобалася зовні. Потім запропонував зустрітися. Ми побачилися - один раз, другий раз. Те, що мені добре з цією людиною - це однозначно. Те, що є почуття - це так. Це більше, ніж симпатія", - розповів 38-річний Шевченко.
Дмитро Шевченко щасливий у нових стосунках (фото: instagram.com/dmitrij_sheff)
34-річна Шеффер в 2008 році потрапила в музичний колектив "Голлівуд", який продюсував Юрій Нікітін. Через два роки дівчина вирішила будувати сольну кар'єру. У Каті є 9-річний син від першого шлюбу.
Ймовірна дівчина фіналіста "Холостячки 2" - Катерина Шеффер (фото: instagram.com/katyasheffer)
Цікаво, що обраниця Дмитра живе в ЖК "Новопечерські Липки", в одному під'їзді з Огнєвіч. Злата навіть одного разу випадково зустріла його вранці в ліфті. Чоловік тоді привітався і втік. До слова, з артисткою вони залишилися в дружніх стосунках і Злата навіть думає прийти до Дмитра на тренування.
Раніше ми писали, що переможець "Холостячки 2" Задворний відповів на хейт в мережі через розрив з Огнєвіч. Чоловік заявив, що це його життя і він не буде виправдовуватися.