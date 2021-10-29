UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Настя Каменских поразила роскошным декольте прямо в эфире ТВ-шоу

Автор: Юлия Бойко

Суперзвезда Настя Каменских не устает поражать своими нарядами и горячими формами. Вот и недавно артистка продемонстрировала трендовый образ с платьем на шнуровке.

В оранжевом платье-жакете корсетного формата, которое спереди затягивается контрастной черной шнуровкой и эффектно подчеркивает шикарное декольте певицы, Настя появилась в эфире шоу "Маска" на канале "Украина".

Отметим, что такие жакеты в разных проявлениях и формах - тренд этого сезона, а в образе NK он превратился в силуэтное мини-платье.

Дополняют наряды элегантные босоножки на тонких ремешках и стильные золотые украшения.

Удивит зрителей второго выпуска "Маски" Настя и новой прической - классическим боб-каре.

Завершают этот стильный образ выразительные глаза с оранжевым оттенком на веках.

Настя Каменских (фото: пресс-служба канала "Украина")

А еще на съемочной площадке певица раскрыла свою стратегию угадывания знаменитостей под масками в новом сезоне телепроекта.

"Вся страна восторженно наблюдала за первым сезоном. Это шоу нового поколения, где не просто демонстрируются таланты, а интересно следить, отгадывать и наконец узнать, кто же спрятался в тех костюмах. Наши зрители - тоже детективы. Все мои знакомые, вся моя семья каждую секунду меня допрашивала - кто под этой маской, кто под той. В этот раз участники запутывают нас еще больше. Поэтому я изменила тактику - буду обращать внимание на еще больше деталей и подсказок", - отметила звездный детектив шоу.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Напомним, недавно Каменских заговорила об условиях артистов и слила в сеть частное видео.

Читайте LITE в Google News
Настя Каменских