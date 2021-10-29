Настя Каменських вразила розкішним декольте прямо в ефірі ТБ-шоу

Суперзірка Настя Каменських не втомлюється вражати своїми нарядами і гарячими формами. Ось і нещодавно артистка продемонструвала трендовий образ з сукнею на шнурівці.
У помаранчевій сукні-жакеті корсетного формату, яка спереду затягується контрастною чорною шнурівкою і ефектно підкреслює шикарне декольте співачки, Настя з'явилася в ефірі шоу "Маска" на каналі "Україна".
Відзначимо, що такі жакети в різних проявах і формах - тренд цього сезону, а в образі NK він перетворився в силуетне міні-плаття.
Доповнюють вбрання елегантні босоніжки на тонких ремінцях і стильні золоті прикраси.
Здивує глядачів другого випуски "Маски" Настя і новою зачіскою - класичним боб-каре.
Завершують цей стильний образ виразні очі з помаранчевим відтінком на повіках.
Настя Каменських (фото: прес-служба каналу "Україна")
А ще на знімальному майданчику співачка розкрила свою стратегію вгадування знаменитостей під масками в новому сезоні телепроекту.
"Вся країна захоплено спостерігала за першим сезоном. Це шоу нового покоління, де не просто демонструються таланти, А цікаво стежити, відгадувати і нарешті дізнатися, хто ж сховався в тих костюмах. Наші глядачі - теж детективи. Всі мої знайомі, вся моя сім'я кожну секунду мене допитувала - хто під цією маскою, хто під тією. Цього разу учасники заплутують нас ще більше. Тому я змінила тактику - буду звертати увагу на ще більше деталей і підказок", - зазначила зірковий детектив шоу.
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Нагадаємо, нещодавно Каменських заговорила про умови артистів і злила в мережу приватне відео.