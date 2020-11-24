Стал известен еще один звездный участник шоу "Маска": вы его знаете

В шоу "Маска" на канале "Украина" примет участие певец, которого знают все

DZIDZIO примет участие в долгожданном шоу "Маска" с Владимиром Остапчуком, которое уже скоро стартует на канале "Украина". Мегапопулярный певец выступит в роли одного из звездных детективов, которые вместе с телезрителями будут угадывать, какие знаменитости прячутся под масками.

"Я с нетерпением жду начала съемок грандиозного шоу "Маска"! Когда меня пригласили звездным детективом, конечно же, я пересматривал оригинальный формат шоу в интернете и был поражен, насколько грандиозно там все выглядит! От нашего шоу ожидаю не менее масштабные постановки. Хочу вам сказать, что с детства очень хорошо угадывал все загадки, и в игре в прятки всех находил очень быстро. У меня очень хорошая интуиция, и я надеюсь, что всех сразу буду угадывать, даже без подсказок!" - рассказывает DZIDZIO.

Вместе с телезрителями и другими звездными детективами шоу "Маска" артист будет угадывать, кто же может скрываться под впечатляющими костюмами.

"DZIDZIO - один из самых ярких и неординарных артистов в украинском шоу-бизнесе, который с удовольствием принимает участие в самых смелых экспериментах. Он веселый, остроумный, при этом очень добрый и трогательный. DZIDZIO на ходу придумывает множество шуток, а его проникновенная манера общения и зоркий глаз помогут ему разгадать главную тайну проекта", - говорят авторы шоу.

DZIDZIO примет участие в шоу "Маска" (фото: пресс-служба канала "Украина")

Задача звездных детективов в музыкальном шоу - вместе с телезрителями постараться понять, какие знаменитости прячутся под масками. Включаясь в эту увлекательную игру, они также проанализируют подсказки, которые участники будут давать перед выступлениями, и зададут им интересующие вопросы.

Отметим, что недавно организаторы шоу уже рассекретили имя первого звездного детектива гипершоу - им станет известная певица, любимица зрителей, поп-королева украинской сцены Оля Полякова.

Напомним, недавно новая жена ведущего "Маски" резко ответила его бывшей супруге.