Настя Приходько поссорилась с известной ведущей: "ты вообще ничего не соображаешь"

Все началось после исполнения в эфире песни "Вільна" Юлии Саниной и Тины Кароль дуэтом "Наяда". Именно этот номер вызвал споры среди "сотни" судей проекта.



Филонова проголосовала за молодых исполнительниц и высказала свое мнение относительно выступления девушек.

"Девочки очень тонко прочувствовали эту песню и по-своему ее передали. Я в шоке, что у певицы Юлии Войс, которую я знаю лично, есть такие сестры и для меня остается загадкой, как вы еще не сидите на этой звездной "стене"? Вступление было просто нереальное! Олег Машуковский жал кнопку с первых секунд выступления! А теперь хочу передать микрофон главной змее проекта, моей любимой Насте Приходько", - сказала блогерша.

Елена Филонова (фото: instagram.com/efilonova)

А вот певица, которая не стала голосовать за дуэт, оценила выступление девушек не только по пению, но и по внешнему виду участниц - именно это и стало камнем преткновения.

"Мне показалось, что вам нужно было выйти не в таких образах. Это песня, во время которой хочется легкости - не нужно этого макияжа и броских нарядов. Это все не сочетается с пением - то же самое, если бы в этих платьях вы рассказывали нам об экономике или юриспруденции…", - объяснила свою точку зрения певица.

Настя Приходько (фото: instagram.com/efilonova)

Но Елена не стала соглашаться со своей звездной коллегой.

"Настя, они же на сцене, а не в зале суда и имеют право так выглядеть!" - отметила Филонова.

"Я оцениваю их как артистов в целом: образ, песню… для меня это важно! А ты вообще ничего не соображаешь в вокале, при чем тут твоё мнение - оно мне неинтересно! А спели девушки неплохо, но мне не понравилось то, что они переняли манеру Юлии Саниной и Тины Кароль - они не спели от себя", - ответила Елене Настя.