Настя Приходько посварилася з відомою ведучою: "ти взагалі нічого не розумієш"

Все почалося після виконання в ефірі пісні" Вільна "Юлії Саніної і Тіни Кароль дуетом"Наяда". Саме цей номер викликав суперечки серед "сотні" суддів проекту.



Філонова проголосувала за молодих виконавиць і висловила свою думку щодо виступу дівчат.

"Дівчатка дуже тонко відчули цю пісню і по-своєму її передали. Я в шоці, що у співачки Юлії Войс, яку я знаю особисто, є такі сестри і для мене залишається загадкою, як ви ще не сидите на цій зірковій "стіні"? Вступ був просто нереальним! Олег Машуковський тиснув на кнопку з перших секунд виступу! А тепер хочу передати мікрофон головній змії проєкту, моїй улюбленій Насті Приходько", - сказала блогерка.

Олена Філонова (фото: instagram.com/efilonova)

А ось співачка, яка не стала голосувати за дует, оцінила виступ дівчат не тільки за співом, а й за зовнішнім виглядом учасниць - саме це і стало каменем спотикання.

"Мені здалось, що вам потрібно було вийти не в таких образах. Це пісня, під час якої хочеться легкості - не потрібно цього макіяжу і яскравих нарядів. Це все не поєднується зі співом - те ж саме, якби в цих сукнях ви розповідали нам про економіку чи юриспруденцію...", - пояснила свою точку зору співачка.

Настя Приходько (фото: instagram.com/efilonova)

Але Олена не стала погоджуватися зі своєю зірковою колегою.

"Настя, вони ж на сцені, а не в залі суду і мають право так виглядати!" - зазначила Філонова.

"Я оцінюю їх як артистів в цілому: образ, пісню... для мене це важливо! А ти взагалі нічого не розумієш у вокалі, при чому тут твоя думка - вона мені нецікава! А заспівали дівчата непогано, але мені не сподобалось те, що вони перейняли манеру Юлії Саніної та Тіни Кароль - вони не заспівали від себе", - відповіла Олені Настя.