Могилевская неожиданно раскрыла секреты нового ТВ-шоу: без конфликтов не обошлось

По словам Могилевской, у нас в стране есть нейрохирурги, таксисты, массажисты и люди других, казалось бы, совершенно несовместимых с шоу-бизнесом профессий, которые могут петь на уровне мировых звезд. Это по-настоящему удивило звездного капитана "сотни".

Но и собрать на одной площадке 100 звезд шоу-бизнеса - задача не из легких. У каждого свое мнение и свои предпочтения. Певица откровенно призналась, что на съемках шоу "Співають всі!" без конфликтов между участниками жюри не обошлось.

"Мои коллеги: звезды, артисты - это невероятно приятные и отзывчивые люди. Конечно же, на шоу было много конфликтов, споров и разногласий, и в результате мы стали друзьями и даже большой семьей", - поделилась Могилевская.

Фото: Наталья Могилевская рассказала на шоу "Співають всі!" (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Также артистка увлеклась командой телеканала, которой удалось создать грандиозные декорации для проекта. Особенно поразила Наталью 12-метровая конструкция, на которой расположились судьи.

"Представьте, 100 звезд одновременно пели, танцевали, прыгали, топали и аплодировали в течение 150 активных съемочных часов. И что случилось с конструкцией? А ничего! Она устояла", - написала звездный капитан шоу.

Кроме того, певица отметила, что музыка по-прежнему остается одним из самых прекрасных и быстрых способов сделать нас счастливыми. А новый проект "Співають всі!", уверена Наталья, - это одно из самых трогательных и ярких шоу за всю историю украинского шоу-бизнеса.

Фото: Наталья Могилевская рассказала на шоу "Співають всі!" (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)