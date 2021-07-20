Могилевська несподівано розкрила секрети нового ТБ-шоу: без конфліктів не минулося

За словами Могилевської, у нас в країні є нейрохірурги, таксисти, масажисти і люди інших, здавалося б, абсолютно несумісних з шоу-бізнесом професій, які можуть співати на рівні світових зірок. Це по-справжньому здивувало зіркового капітана "сотні".

Але й зібрати на одному майданчику 100 зірок шоу-бізнесу - завдання не з легких. У кожного - своя думка і свої вподобання. Співачка відверто зізналась, що на зйомках шоу "Співають всі!" без конфліктів між учасниками журі не минулося.

"Мої колеги: зірки, артисти - це неймовірно приємні і чуйні люди. Звичайно ж, на шоу було багато конфліктів, суперечок і розбіжностей, та в результаті ми стали друзями і навіть великою родиною", - поділилась Могилевська.

Фото: Наталія Могилевська розповіла на шоу "Співають всі!" (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Також артистка захопилась командою телеканалу, якій вдалося створити грандіозні декорації для проєкту. Особливо вразила Наталію 12-метрова конструкція, на якій розташувалися судді.

"Уявіть, 100 зірок одночасно співали, танцювали, стрибали, тупотіли і аплодували протягом 150 активних знімальних годин. І що сталося з конструкцією? А нічого! Вона встояла", - написала зірковий капітан шоу.

Крім того, співачка зазначила, що музика, як і раніше, залишається одним із найпрекрасніших і найшвидших способів зробити нас щасливими. А новий проєкт "Співають всі!", впевнена Наталія, - це одне з найбільш зворушливих і яскравих шоу за всю історію українського шоу-бізнесу.

Фото: Наталія Могилевська розповіла на шоу "Співають всі!" (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)