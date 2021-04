Названо имя победителя шоу "Липсинк баттл": подробности яркого финала

Так, в суперфинале шоу знаменитости должны были спародировать легенду британского рока, культового солиста группы Queen Фредди Меркьюри под хит I want to break free.

Первым на сцену вышел комик Юрий Ткач, который появился перед зрителями в кожаной мини-юбке, розовой футболке и в черном парике с пылесосом в руках - он воспроизвел образ самого Фредди из клипа на эту песню

Следующей пародировала Меркьюри Леся Никитюк, продемонстрировав образ в белых брюках с ромбами и такого же цвета майке, а также пиджаке с золотыми лампасами. Черный парик и усы сделали ведущую просто-таки неузнаваемой.

Леся Никитюк в шоу Липсинк баттл (Фото: instagram.com/lipsyncbattle_ua)

В конце шоу на сцену вышел Владимир Дантес в известном аутфите Фредди Меркьюри – в белых штанах, майке и куртке, чем вызвал восторг в зале.

Владимир Дантес в шоу Липсинк баттл (Фото: instagram.com/lipsyncbattle_ua)

По итогу финала согласно показаниям шумометра и аплодисментам зрителей в зале победу в первом сезоне шоу "Липсинк баттл" одержал Владимир Дантес.

Владимир Дантес стал победителем шоу Липсинк баттл (Фото: instagram.com/lipsyncbattle_ua)

Как выяснилось, он оказался страстным поклонником Queen.

"Фредди Меркьюри мой кумир. Я обожаю группу Queen. Моя первая татуировка на руке, здесь нотами No time for losers Cause we are the champions. Для меня Фредди Меркьюри нереальный человек. Любимый концерт на Уэмбли в 1986 году. Этот группа единственная в Великобритании, которая была популярна во всем мире и ей не давали выступать в Британии. И когда случился концерт в Уэмбли, просто они разорвали всех", - рассказал Дантес.

После своей победы на шоу Владимир заявил, что не ожидал увидеть себя в финале, и благодарен всем организаторам проекта за такую возможность себя проявить.

К слову, перед тем, как пройти в суперфинал, каждый из финалистов победил в еще одном баттле.

Так, в первом баттле сошлись Леся Никитюк против Дарьи Петрожицкой. Ведущая исполнила песню Раисы Кириченко "Я козачка твоя" и стала победительницей этого этапа.

Во втором баттле юморист Юрий Ткач появился в образе Билли Айлиш с треком Bad Guy, а Елена Кравец спародировала Адриано Челентано. Победа досталась актеру студии Квартал 95.

В третьем раунде встретились Владимир Дантес и MONATIK. Тренер "Голосу країни" удивил перевоплощением в Sia, а Дантес воплотил образ Михаила Поплавского с песней "Юний орел".