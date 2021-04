Названо ім'я переможця шоу "Ліпсінк баттл": подробиці яскравого фіналу

Так, в суперфіналі шоу знаменитості повинні були спародіювати легенду британського року, культового соліста групи Queen Фредді Мерк'юрі під хіт I want to break free.

Першим на сцену вийшов комік Юрій Ткач, який з'явився перед глядачами в шкіряній міні-спідниці, рожевій футболці і в чорній перуці з пилососом в руках - він відтворив образ самого Фредді з кліпу на цю пісню

Наступною пародіювала Мерк'юрі Леся Нікітюк, продемонструвавши образ в білих штанях з ромбами і такого ж кольору майці, а також піджаку з золотими лампасами. Чорний парик і вуса зробили ведучу просто-таки невпізнанною.

Леся Нікітюк в шоу Ліпсінк баттл (Фото: instagram.com/lipsyncbattle_ua)

В кінці шоу на сцену вийшов Володимир Дантес у відомому аутфиті Фредді Мерк'юрі – в білих штанах, майці і куртці, чим викликав захват у залі.

Володимир Дантес в шоу Ліпсінк баттл (Фото: instagram.com/lipsyncbattle_ua)

За підсумками фіналу згідно з показаннями шумометра та аплодисментів глядачів у залі перемогу у першому сезоні шоу "Ліпсінк баттл" здобув Володимир Дантес.

Володимир Дантес став переможцем шоу Ліпсінк баттл (Фото: instagram.com/lipsyncbattle_ua)

Як з'ясувалося, він виявився пристрасним шанувальником Queen.

"Фредді Мерк'юрі мій кумир. Я обожнюю групу Queen. Моє перше татуювання на руці, тут нотами No time for losers Cause we are the champions. Для мене Фредді Мерк'юрі нереальна людина. Улюблений концерт на Уемблі в 1986 році. Ця група єдина у Великобританії, яка була популярна у всьому світі і їй не давали виступати в Британії. І коли відбувся концерт на Уемблі, просто вони розірвали всіх", - розповів Дантес.

Після своєї перемоги на шоу Володимир заявив, що не очікував побачити себе у фіналі, і вдячний усім організаторам проекту за таку можливість себе проявити.

До речі, перед тим, як пройти в суперфінал, кожен з фіналістів переміг у ще одному батлі.

Так, у першому батлі зійшлися Леся Нікітюк проти Дар'ї Петрожицької. Ведуча виконала пісню Раїси Кириченко "Я козачка твоя" і стала переможницею цього етапу.

У другому батлі гуморист Юрій Ткач з'явився в образі Біллі Айлиш з треком Bad Guy, а Олена Кравець спародіювала Адріано Челентано. Перемога дісталася акторові студії Квартал 95.

У третьому раунді зустрілися Володимир Дантес і MONATIK. Тренер "Голосу країни" здивував перевтіленням в Sia, а Дантес втілив образ Михайла Поплавського з піснею "Юний орел".