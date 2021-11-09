"Не страшно умереть, если у тебя все в порядке": ХАС рассказал о своих фобиях и отношении к бессмертию

Что нового увидит зритель во втором сезоне "Мисливців за дивами"?

Этот сезон будет отличаться от предыдущего масштабом. Я сел за штурвал самолета, прыгнул с парашютом. Будет еще больше экстрима, удивительных историй, неизвестных украинцам геолокаций. Мы пересмотрели взгляд на то, что чудо может быть сотворено только природой, показали, что чудо есть в судьбах людей, которые создают его собственными руками.

Назар Хассан (фото: пресс-служба канала "Украина")

Ты смело идешь на встречу экстриму. У тебя есть фобии?

У меня очень странные страхи. Я боюсь фарфоровых кукол. Например, я очень люблю фильмы ужасов, но, если там появляется фарфоровая кукла, я закрываю глаза. Не могу объяснить почему.

Единственный страх, который могу объяснить, связан черно-белыми фото детей. В детстве мне как-то сказали, что детей фотографировали только, когда провожали в последний путь, и это меня очень впечатлило.

И еще у меня фобия в отношении насекомых, которые могут ужалить, хотя у меня нет аллергии.

Были в твоей жизни чудеса, которым тебе сложно найти объяснение?

Думаю, самые большие чудеса, это когда, либо ты остаёшься в живых после тяжелых моментов твоей жизни, у меня таких случаев было три. Еще могу назвать чудом рождение сына Марселя.

Назар Хассан (фото: пресс-служба канала "Украина")

Ты рассказывал, что тебе приснился в свое время сын. Веришь ли ты снам, находишь в них подсказки, например?

Я сертифицированный психолог, и очень долго изучал сновидения, поэтому не отношусь к снам, как к магии. Знаю, что их можно трактовать по Юнгу, Фрейду, поэтому каждый сон могу объяснить, и отношусь к этой теме с научной точки зрения.

Когда мне приснился сын, мне было 16 лет, теперь я понимаю, что, возможно, что-то коллективное бессознательное могло мне подсказать. Конечно, мне бы хотелось верить во что-то высшее, возможно, это так и есть. Поэтому все возможно объяснить, а если не получается, значит это и есть чудо (смеется).

Назар Хассан (фото: пресс-служба канала "Украина")

В новом сезоне "Мисливців за дивами" будут истории, о способах, которыми люди, стараются продлить себе жизнь. Что думаешь о бессмертии?

Каждый, кто жил на этой планете, задумывался над таким. Страх смерти - это самый глубокий страх, который есть в нас. И никуда не деться от инстинкта самосохранения, даже, если говоришь, что не боишься смерти. Поэтому, думаю, человек отталкивается не от желания жить дольше, а от страха перед смертью.

Если говорить обо мне, то я, наверное, не хотел бы жить вечно, для чего? Навряд ли выйдет жить вечно молодым, сильным, энергичным - природа берет свое. Мы не просто так стареем, набираемся опыта, не просто так этим опытом делимся в определенный момент с подрастающем поколением. И рано или поздно, мы надоедаем окружающим, становимся обузой. Поэтому нужно уметь красиво и достойно уйти.

Нестрашно умереть, если у тебя все в порядке. Если ты понимаешь, что прожил честно, достойно, если у тебя была насыщенная жизнь, ты работал над ней, доволен каждым своим днем. Но если ты переживаешь об одном, чтобы прожить свою жизнь, то она от этого дольше не станет.

Назар Хассан (фото: пресс-служба канала "Украина")

Удается с годами воплощать свои детские мечты?

С возрастом мои мечты меняют только свой масштаб. Например, ребенком я хотел собрать стадионный концерт, и у меня это получилось. Теперь я мечтаю о стадионном туре. Когда это получится, уверен, буду хотеть проехать с концертным туром по мировым стадионам.