"Не страшно померти, якщо у тебе все в порядку": ХАС розповів про свої фобії і ставлення до безсмертя

Що нового побачить глядач у другому сезоні "Мисливців за дивами"?

Цей сезон буде відрізнятися від попереднього масштабом. Я сів за штурвал літака, стрибнув з парашутом. Буде ще більше екстриму, дивовижних історій, невідомих українцям геолокацій. Ми переглянули погляд на те, що диво може бути створене тільки природою, показали, що диво є в долях людей, які створюють його власними руками.

Назар Хассан (фото: прес-служба каналу "Україна")

Ти сміливо йдеш на зустріч екстриму. У тебе є фобії?

У мене дуже дивні страхи. Я боюся порцелянових ляльок. Наприклад, я дуже люблю фільми жахів, але, якщо там з'являється порцелянова лялька, я закриваю очі. Не можу пояснити чому.

Єдиний страх, який можу пояснити, пов'язаний чорно-білими фото дітей. У дитинстві мені якось сказали, що дітей фотографували тільки, коли проводжали в останню путь, і це мене дуже вразило.

І ще у мене фобія щодо комах, які можуть вжалити, хоча у мене немає алергії.

Були в твоєму житті чудеса, яким тобі складно знайти пояснення?

Думаю, найбільші чудеса, це коли ти залишаєшся живим після важких моментів твого життя, у мене таких випадків було три. Ще можу назвати дивом народження сина Марселя.

Назар Хассан (фото: прес-служба каналу "Україна")

Ти розповідав, що тобі приснився свого часу син. Чи віриш ти снам, знаходиш в них підказки, наприклад?

Я сертифікований психолог, і дуже довго вивчав сновидіння, тому не ставлюся до снів, як до магії. Знаю, що їх можна трактувати по Юнгу, Фрейду, тому кожен сон можу пояснити, і ставлюся до цієї теми з наукової точки зору.

Коли мені приснився син, мені було 16 років, тепер я розумію, що, можливо, щось колективне несвідоме могло мені підказати. Звичайно, мені б хотілося вірити в щось вище, можливо, це так і є. Тому все можна пояснити, а якщо не виходить, значить це і є диво (сміється).

Назар Хассан (фото: прес-служба каналу "Україна")

У новому сезоні "Мисливців за дивами" будуть історії про способи, якими люди намагаються продовжити собі життя. Що думаєш про безсмертя?

Кожен, хто жив на цій планеті, замислювався над таким. Страх смерті - це найглибший страх, який є в нас. І нікуди не дітися від інстинкту самозбереження, навіть, якщо кажеш, що не боїшся смерті. Тому, думаю, людина відштовхується не від бажання жити довше, а від страху перед смертю.

Якщо говорити про мене, то я, напевно, не хотів би жити вічно, для чого? Навряд чи вийде жити вічно молодим, сильним, енергійним - природа бере своє. Ми не просто так старіємо, набираємося досвіду, не просто так цим досвідом ділимося в певний момент з підростаючим поколінням. І рано чи пізно ми набридаємо оточуючим, стаємо тягарем. Тому потрібно вміти красиво і гідно піти.

Нестрашно померти, якщо у тебе все в порядку. Якщо ти розумієш, що прожив чесно, гідно, якщо у тебе було насичене життя, ти працював над ним, задоволений кожним своїм днем. Але якщо ти переживаєш про одне, щоб прожити своє життя, то вона від цього довше не стане.

Назар Хассан (фото: прес-служба каналу "Україна")

Вдається з роками втілювати свої дитячі мрії?

З віком мої мрії змінюють тільки свій масштаб. Наприклад, я хотів зібрати стадіонний концерт, і у мене це вийшло. Тепер я мрію про стадіонний тур. Коли це вийде, впевнений, буду хотіти проїхати з концертним туром по світових стадіонах.