Неожиданно и незапланированно: солистка Go_A вышла замуж в эфире ТВ-шоу

Так, Екатерина присоединилась к "сотне" музыкальных экспертов. Но и подумать не могла, в какую авантюру будет втянута.

А все произошло тогда, когда 28-летний Александр Боратинец (BORA) пришел на шоу и спел песню MONATIK "Кружит".

Как только он появился на сцене, так сразу незамужние эксперта проекта начали интересоваться, женат ли он, на что участник показал отсутствие кольца на безымянном пальце.

Екатерина Павленко из Go_A (кадр из видео)

И хотя ему не удалось набрать достаточного количества голосов, чтобы побороться за право дойти до финала, но радиоведущий Слава Демин отметил, что участнику не следует расстраиваться, ведь он завоевал сердце Павленко, которая первой нажала на кнопку.

Так, по словам Демина, на шоу сложится идеальная пара, а звездный капитан проекта Наталья Могилевская подбросила хвороста в костер, добавив: "Я еще промолчу, что Катя мне на ушко сказала".

"Нет кольца? Какое совпадение, у меня тоже!" - заявила фронтвумен Go_A в эфире.

После этих слов Дима Коляденко надел на голову Кати фату, а Нина Матвиенко спела народную свадебную песню "Горіла сосна, палала". Участник поцеловал Екатерину в щечку, и всей "сотней" они отыграли "звездную свадьбу".

Екатерина Павленко из Go_A (кадр из видео)

Впоследствии Катя прокомментировала свое "замужество" в бэкстейдже шоу.

"Это было очень неожиданно и незапланированно. Так я себе свадьбу точно не представляла. Если честно, я его вообще не представляла, но то, что произошло сегодня, это был годный контент", - сказала Екатерина.

Также она рассказала, часто ли ей приходится делать первый шаг в отношениях.

"Иногда приходится, но я намекаю в песнях. Я очень гордая - не пойду первая, но намекнуть могу", - добавила она.