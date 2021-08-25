Несподівано і незаплановано: солістка Go_A вийшла заміж в ефірі ТБ-шоу

Так, Катерина долучилася до "сотні" музичних експертів. Але й подумати не могла, в яку авантюру буде втягнута.

А все сталося тоді, коли 28-річний Олександр Боратинець (BORA) прийшов на шоу і заспівав пісню MONATIK "Кружит".

Як тільки він з'явився на сцені, так відразу незаміжні експертки проєкту почали цікавитись, чи він одружений, на що учасник показав відсутність обручки на безіменному пальці.

Катерина Павленко з Go_A (кадр з відео)

І хоча йому не вдалося набрати достатньої кількості голосів, щоб позмагатись за право дійти до фіналу, та радіоведучий Слава Дьомін зазначив, що учаснику не слід засмучуватись, адже він завоював серце Павленко, яка першою натиснула на кнопку.

Так, за словами Дьоміна, на шоу склалась ідеальна пара, а зірковий капітан проєкту Наталія Могилевська підкинула хмизу в багаття, додавши: "Я ще промовчу, що Катя мені на вушко сказала".

"Немає обручки? Яке співпадіння, в мене теж!" - заявила фронтвумен Go_A в ефірі.

Після цих слів Діма Коляденко надягнув на голову Каті фату, а Ніна Матвієнко заспівала народну весільну пісню "Горіла сосна, палала". Учасник поцілував Катерину у щічку, і всією "сотнею" вони відіграли "найзірковіше весілля".

Катерина Павленко з Go_A (кадр з відео)

Згодом Катя прокоментувала своє "заміжжя" у бекстейджі шоу.

"Це було дуже несподівано і незаплановано. Так я собі весілля точно не уявляла. Якщо чесно, я його взагалі не уявляла, але те, що сталося сьогодні, це був годний контент", - сказала Катерина.

Також вона розповіла, чи часто їй доводиться робити перший крок у стосунках.

"Інколи доводиться, та я натякаю у піснях. Я дуже горда - не піду перша, але натякнути можу", - додала вона.