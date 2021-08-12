Неожиданно! Стали известны имена новых судьей "самого поющего" шоу

Имена новых судей "Співають всі!"

Артист и вокалист Евгений Литвинкович смотрел адаптации всемирно известного формата All Together Now в других странах, но уверен, что именно украинская версия будет по-настоящему народной.

"100 членов жюри, известнейших людей Украины в одном месте – это как свадьба. При этом идет очень активное обсуждение участников, друг друга, всех подряд, такой народный переполох. Это очень весело и действительно затягивает. Один выпуск мы снимали целый день, и когда вышли из павильона, были удивлены, что на улице уже ночь – так быстро пролетело время", - говорит артист.

Евгений Литвинкович (фото: пресс-служба канала "Украина")

Выступить перед таким масштабным жюри профессионалов – задача не из легких, говорит певец, музыкант и актер Игорь Воевуцкий (Igor Yan). К тому же поражает разнообразность музыкальных направлений, в которых работают эксперты проекта "Співають всі!", поэтому артист считает, что достучаться до каждого из "сотни" участникам будет очень непросто.

Игорь Воевуцкий (фото: пресс-служба канала "Украина")

Хореограф и режиссер Александр Лещенко согласен с мнением своего коллеги, но говорит, что трудности ему не страшны. Так что если бы Александру предложили попробовать себя в роли конкурсанта, он бы согласился.

Современный артист должен обладать не только сильным голосом, твердят эксперты проекта. Чтобы стать востребованным в профессии, этого мало. Умение держаться на сцене, взаимодействовать с публикой, генерировать и воплощать в жизнь смелые идеи не менее, а порой и более важны, чем вокальные данные.

"Для меня человек, который выходит на сцену – это не просто вокалист. Это и харизма, и культура, и вокал. Человек на сцене – это артист, в котором важна каждая деталь", – уверен певец Артур Боссо.

Разделяет это мнение и фронтмент группы KALUSH Олег Псюк.

"Я правдивый судья и не буду замалчивать, если что-то не гармонично. Но если участник понравится мне, выложится по полной, то, конечно, я отдам ему свой голос. Помимо вокала, харизма играет важную роль. Как человек проживает свою песню, как играет и как говорит", - говорит рэпер.

Олег Псюк (фото: пресс-служба канала "Украина")

Хореограф, вокалист и шоумен Сергей Костецкий сам преподает, поэтому будет подсказывать участникам, на что стоит обратить внимание, чтобы стать артистом. Его роль на проекте, уверяет Сергей, – направлять таланты на правильный путь.

Заслуженная артистка Украины Ярослава Руденко строгая к себе, поэтому будет так же относиться ко всем исполнителям, которые выйдут на сцену проекта.

А вот для Андрея Осадчука карьера певца уже позади. Сейчас он успешный автор и композитор, песни которого исполняют топовые артисты страны. Но Осадчук хочет помогать и талантливой молодежи делать свои первые шаги в шоу-бизнесе.

"Этот проект начался в самое лучшее для меня время, потому что в последние годы я сам делал то, чем занимается сейчас жюри – поддержкой молодежи, помогаю как автор песен. Приглашение в судейское кресло – большая честь для меня, я впервые буду по ту сторону сцены. И очень символично, что в первый съемочный день проекта "Співають всі!" у меня родилась дочка", – признался Осадчук.

Заслуженная артистка Украины, солистка Национальной оперы Украины Ольга Фомичева также с радостью согласилась присоединиться к жюри проекта, ведь считает, что сложное искусство оперы на самом деле доступно массам и это может быть модно, стильно и молодежно.

Ольга Фомичева (фото: пресс-служба канала "Украина")

По словам вокального коуча Алены Савиновой, проект "Співають всі!" еще раз подтверждает убеждение в том, что возможность петь имеет каждый. Самое главное – чтобы голос отражал именно ту особую внутреннюю энергию, которую несет в себе певец. И если она настоящая – ее видишь даже с закрытыми глазами.

Алена Савинова (фото: пресс-служба канала "Украина")

Напомним, что ведущим грандиозного проекта станет популярный шоумен, звезда гіпершоу "Маска" Владимир Остапчук, а звездным капитаном будет Наталья Могилевская.