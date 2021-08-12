Неочікуванно! Стали відомі імена нових суддей "найспівочнішого" шоу

Імена нових суддів "Співають всі!"

Артист і вокаліст Євген Літвінкович дивився адаптації всесвітньо відомого формату All Together Now в інших країнах, але впевнений, що саме українська версія буде по-справжньому народною.

"100 членів журі, найвідоміших людей України в одному місці – це як весілля. При цьому йде дуже активне обговорення учасників, одне одного, всіх, такий народний переполох. Це дуже весело і дійсно затягує. Один випуск ми знімали цілий день, і коли вийшли з павільйона, були здивовані, що надворі вже ніч – так швидко пролетів час", - каже артист.

Євген Літвінкович (фото: прес-служба каналу "Україна")

Виступити перед таким масштабним журі професіоналів – завдання не з легких, каже співак, музикант і актор Ігор Воєвуцький (Igor Yan). До того ж вражає різноманітність музичних напрямків, у яких працюють експерти проєкту "Співають всі!", тому артист вважає, що достукатися до кожного із "сотні" учасникам буде дуже непросто.

Ігор Воєвуцький (фото: прес-служба каналу "Україна")

Хореограф і режисер Олександр Лещенко згоден з думкою свого колеги, але каже, що труднощі йому не страшні. Тож якщо б Олександру запропонували спробувати себе в ролі конкурсанта, він би погодився.

Сучасний артист повинен володіти не тільки сильним голосом, твердять експерти проєкту. Щоб стати затребуваним у професії, цього мало. Уміння триматися на сцені, взаємодіяти з публікою, генерувати і втілювати в життя сміливі ідеї не менш, а часом і більш важливі, ніж вокальні дані.

"Для мене людина, яка виходить на сцену – це не просто вокаліст. Це і харизма, і культура, і вокал. Людина на сцені – це артист, в якому важлива кожна деталь", – впевнений співак Артур Боссо.

Поділяє цю думку і фронтмент гурту KALUSH Олег Псюк.

"Я правдивий суддя і не буду замовчувати, якщо щось не гармонійно. Але якщо учасник сподобається мені, викладеться наповну, то, звісно, я віддам йому свій голос. Окрім вокалу, харизма відіграє важливу роль. Як людина проживає свою пісню, як грає і як говорить", - говорить репер.

Олег Псюк (фото: прес-служба каналу "Україна")

Хореограф, вокаліст і шоумен Сергій Костецький сам викладає, тому підказуватиме учасникам, на що варто звернути увагу, щоб стати артистом. Його роль на проєкті, запевняє Сергій, – спрямовувати таланти на правильний шлях.

Заслужена артистка України Ярослава Руденко строга до себе, тому буде так само ставитися до всіх виконавців, які вийдуть на сцену проєкту.

А ось для Андрія Осадчука кар'єра співака вже позаду. Зараз він успішний автор і композитор, пісні якого виконують топові артисти країни. Але Осадчук хоче допомагати і талановитій молоді робити свої перші кроки в шоу-бізнесі.

"Цей проєкт розпочався в найкращий для мене час, тому що в останні роки я сам робив те, чим займається зараз журі – підтримкою молоді, допомагаю як автор пісень. Запрошення в суддівське крісло – велика честь для мене, я вперше буду по той бік сцени. І дуже символічно, що в перший знімальний день проєкту "Співають всі!" у мене народилася донька", – зізнався Осадчук.

Заслужена артистка України, солістка Національної Опери України Ольга Фомічова також з радістю погодилась долучитись до журі проєкту, адже вважає, що складне мистецтво опери насправді доступне масам і це може бути модно, стильно та молодіжно.

Ольга Фомічова (фото: прес-служба каналу "Україна")

За словами вокального коуча Альони Савінової, проєкт "Співають всі!" ще раз підтверджує переконання в тому, що можливість співати має кожен. Найголовніше – щоб голос відображав саме ту особливу внутрішню енергію, яку несе в собі співак. І якщо вона справжня – її бачиш навіть із закритими очима.

Альона Савінова (фото: прес-служба каналу "Україна")

Нагадаємо, що ведучим грандіозного проекту стане популярний шоумен, зірка гіпершоу "Маска" Володимир Остапчук, а зірковим капітаном буде Наталія Могилевська.