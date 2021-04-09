ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Неудачная идея: Остапчук рассказал, как осваивал новый вид спорта

Новина українською → Киев, Пятница 09 апреля 2021 10:56
Неудачная идея: Остапчук рассказал, как осваивал новый вид спорта Владимир Остапчук (фото: пресс-служба Нового канала)
Автор: Lite

Украинский телеведущий Владимир Остапчук, который недавно в центре Киева прицепился к "копам", рассказал, как он решил перейти с лыж на сноуборд, но очень "вовремя" понял, что это плохая идея.

Об этом шоумен вспомнил за кулисами шоу "Где логика?", которое показывает Новый канал.

"Всю свою жизнь катался на лыжах. А в прошлом году мы с компанией друзей поехали на Новый год в Куршавель. Я поставил себе цель - встать на сноуборд. Купил специальный костюм и все-все необходимое для катания снаряжение. Но когда мы туда приехали, вдруг осознал: если начну учиться ездить на сноуборде, то все пять дней, которые у нас были на отдых, просто проваляюсь в снегу на попе", - рассказывает ведущий.

Неудачная идея: Остапчук рассказал, как осваивал новый вид спорта

Владимир Остапчук (фото: пресс-служба Нового канала)

А ему, говорит Остапчук, очень не хотелось именно так провести время.

"Это действительно было бы очень нелогично, как и, собственно говоря, покупка специального обмундирования накануне. Поэтому я встал на лыжи в своем новеньком сноуборд-костюме и все пять дней катался, получая кайф. А доску отложил до лучших времен", - отметил он.

Вывод - учитесь и на своих, и на чужих ошибках. Если на отдых у вас всего пару дней, не повторяйте мегаидею Остапчука. Лучше действовать проверенными методами.

Как мы ранее писали, жена Остапчука пояснила, почему не поехала на похороны его близкого человека.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ТВ-шоу Владимир Остапчук
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Школьные каникулы в 2021 году: что нужно знать родителям и где перешли на онлайн-обучение
Школьные каникулы в 2021 году: что нужно знать родителям и где перешли на онлайн-обучение