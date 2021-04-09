ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Невдала ідея: Остапчук розповів, як освоював новий вид спорту

Новость на русском → Київ, П'ятниця 09 квітня 2021 10:56
Невдала ідея: Остапчук розповів, як освоював новий вид спорту Володимир Остапчук (фото: прес-служба Нового каналу)
Автор: Lite

Український телеведучий Володимир Остапчук, який нещодавно у центрі Києва причепився до "копів", розповів, як він вирішив перейти з лиж на сноуборд, але дуже "вчасно" зрозумів, що це погана ідея.

Про це шоумен згадав за лаштунками шоу "Де логіка?", що показує Новий канал.

"Все своє життя катався на лижах. А в минулому році ми з компанією друзів поїхали на Новий рік в Куршавель. Я поставив собі мету - встати на сноуборд. Купив спеціальний костюм і все-все необхідне спорядження для катання. Але коли ми туди приїхали, раптом усвідомив: якщо почну вчитися їздити на сноуборді, то всі п'ять днів, які у нас були на відпочинок, просто проваляюсь в снігу на попі", - розповідає ведучий.

Невдала ідея: Остапчук розповів, як освоював новий вид спорту

Володимир Остапчук (фото: прес-служба Нового каналу)

А йому, каже Остапчук, дуже не хотілося саме так провести час.

"Це дійсно було б дуже нелогічно, як і, власне кажучи, покупка спеціального обладнання напередодні. Тому я встав на лижі в своєму новенькому сноуборд-костюмі і всі п'ять днів катався, отримуючи кайф. А дошку відклав до кращих часів", - зазначив він.

Висновок - вчіться і на своїх, і на чужих помилках. Якщо на відпочинок у вас всього пару днів, не повторюйте мегаідею Остапчука. Краще діяти перевіреними методами.

Як ми раніше писали, дружина Остапчука пояснила, чому не поїхала на похорон його близької людини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ТВ-шоу Володимир Остапчук
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Шкільні канікули в 2021 році: що потрібно знати батькам і де перейшли на онлайн-навчання
Шкільні канікули в 2021 році: що потрібно знати батькам і де перейшли на онлайн-навчання