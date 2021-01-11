Ностальгия нахлынула: Эллерт, Рыбак и Мишина прокомментировали финальные свидания в проекте "Холостячка"

Шоу "Холостячка" на телеканале СТБ завершилось и победил в нем известный комик Александр Эллерт. Актриса Ксения Мишина именно ему отдала свое сердце. Пара совпала и в течении всего реалити на YouTube-канале Андрея Рыбака и Александра Эллерта "Но это не точно" выходили обзоры самых ярких свиданий и событий сезона.

Для финального выпуска телеведущие приготовили особенный сюрприз – они пригласили на съемки Ксению Мишину, Евгения Ковтуненко и Илью Рыбальченко.

"У нас как будто выпускной! Ностальгия нахлынула. В новом выпуске мы комментируем финальные свидания в проекте "Холостячка" – Саши Эллерта и Леши Тригубенко", - так прокомментировал свежее видео Андрей Рыбак.

В новом выпуске стало известно, откуда взялось такое интересное название – "Но это не точно" и какое отношение к этому имеет главная героиня реалити Ксения Мишина. А также участники раскрыли эксклюзивные подробности со свиданий и напомнили самые смешные шутки от любимчиков миллионов поклонников.

Стоит отметить, что за сутки новое видео набрало 200 тысяч просмотров и заняло третье место во вкладке "Тренды".

Финальный выпуск "Холостячки" в программе "Но это не точно" - самые яркие моменты проекта

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Ксению Мишину и Александра Эллерта обвинили в плагиате.

Новоиспеченную пару уличили в том, что они полностью повторили фотосессию "холостяка" Никиты Добрынина и его избранницы Дарьи Квитковой.

А также мы писали о том, что вскрылись неожиданные тайны реалити-шоу "Холостячка".