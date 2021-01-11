Ностальгія нахлинула: Эллерт, Рибак і Мішина прокоментували фінальні побачення в проекті "Холостячка"

Шоу "Холостячка" на телеканалі СТБ завершилося і переміг у ньому відомий комік Олександр Эллерт. Актриса Ксенія Мішина саме йому віддала своє серце. Пара співпала і протягом всього реаліті на YouTube-каналі Андрія Рибака та Олександра Эллерта "Але це не точно" виходили огляди самих яскравих побачень і подій сезону.

Для фінального випуску телеведучі приготували особливий сюрприз – вони запросили на зйомки Ксенію Мішину, Євгенія Ковтуненко та Іллю Рибальченко.

"У нас ніби випускний! Ностальгія нахлинула. У новому випуску ми коментуємо фінальні побачення в проєкті "Холостячка" – Сашка Эллерта і Льошу Тригубенко", - так прокоментував свіже відео Андрій Рибак.

У новому випуску стало відомо, звідки взялося таке цікаве назву – "Але це не точно" і яке відношення до цього має головна героїня реаліті Ксенія Мішина. А також учасники розкрили ексклюзивні подробиці з побачень і нагадали найсмішніші жарти від улюбленців мільйонів шанувальників.

Варто відзначити, що за добу нове відео набрало 200 тисяч переглядів і зайняло третє місце у вкладці "Тренди".

Фінальний випуск програми "Холостячки" у програмі "Але це не точно" - найяскравіші моменти проєкту

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Ксенію Мішину та Олександра Эллерта звинуватили в плагіаті.

Новоспечену пару викрили в тому, що вони повністю повторили фотосесію "холостяка" Микити Добриніна і його обраниці Дар'ї Квіткової.

А також ми писали про те, що розкрилися несподівані таємниці реаліті-шоу "Холостячка".