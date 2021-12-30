Новые герои и "Щасливі люди": чем украинцев будет удивлять праздничное шоу "Новорічна Маска"

31 декабря наступит самая волшебная ночь года. И по случаю праздника украинцам подготовили грандиозное ТВ-шоу "Новорічна Маска", которое стартует в эфире канала "Украина" в 20:00.

На праздничную сцену выйдут любимые маски двух сезонов, среди которых триумфаторы проекта - меланхоличная Жирафа и величественное Солнце , а также магический Мольфар , мечтательный Месяц и многие другие потрясающие герои.

А еще зрители наконец познакомятся с 8 совершенно новыми масками, которые были созданы специально для новогоднего шоу - гламурным Мышеням на лыжах, ледяной красавицей Снежной Королевой, зажигательной Ялинкой, яркой Новорічной кулькой, королевским Пингвином, рождественским Оленем, загадочным Зеркальным человеком и Бурым Медведем в костюме Белого.

Вместо привычных подсказок герои предложат звездным детективам и всем зрителям поиграть в веселые игры и викторины, чтобы мы смогли разгадать их личности. Но как и положено в Новый год, участники приготовили нам невероятные подарки - все они снимут свои маски сразу после выступлений!

Участники "Новорічної Маски" (фото: пресс-служба канала "Украина")

Удивят сюрпризами и сами звездные детективы шоу "Маска".

В новогодний вечер они выйдут на сцену и подарят нам как любимые хиты, так и новые композиции.

Олег Винник и Оля Полякова представят долгожданную премьеру зажигательной дуэтной композиции "Длинноногое счастье", а VERKA SERDUCHKA и Настя Каменских споют "Попа как у Ким" в новой аранжировке и презентуют уникальный номер на эту песню.

Еще один потрясающий сюрприз от детективов - дуэт DZIDZIO и Оле Поляковой с их общей композицией "Щасливі люди".

Участники "Новорічної Маски" (фото: пресс-служба канала "Украина")

Кстати, песня "Щасливі люди" стала саундтреком рождественской семейной комедии "Зірки за обміном", премьера которой состоялась 28 декабря в Киеве.

Как говорит о фильме Полякова, которая не только сыграла главную роль, но и выступила продюсером ленты, "Зірки за обміном" - это "хорошая семейная комедия про семейные ценности, про ревность, про большое желание быть первым, лучшим и про моменты, которые мы упускаем в погоне за успехом, забывая о простой жизни, которое может сделать всех нас счастливыми".

В кинотеатрах "Зірки за обміном" можно будет смотреть уже с 1 января.

Премьера фильма "Зірки за обміном" (фото: Secret Service Entertainment Agency)