ru ua
Чт, 30 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Нові герої і "Щасливі люди": чим українців дивуватиме святкове шоу "Новорічна Маска"

Новость на русском →
Четвер 30 грудня 2021 16:50
Нові герої і "Щасливі люди": чим українців дивуватиме святкове шоу "Новорічна Маска" Героїня "Новорічної Маски" (фото: прес-служба каналу "Україна")
Автор: Lite

31 грудня настане найчарівніша ніч року. І з нагоди свята українцям підготували грандіозне ТБ-шоу "Новорічна Маска", яке стартує в ефірі каналу "Україна" о 20:00.

На святкову сцену вийдуть улюблені маски двох сезонів, серед яких тріумфатори проєкту - меланхолійна Жирафа та величне Сонце, а також магічний Мольфар, мрійливий Місяць і багато інших чудових героїв.

А ще глядачі нарешті познайомляться з 8 абсолютно новими масками, які були створені спеціально для новорічного шоу - гламурним Мишеням на лижах, крижаною красунею Сніговою Королевою, запальною Ялинкою, яскравою Новорічною кулькою, королівським Пінгвіном, різдвяним Оленем, загадковою Дзеркальною людиною і Бурим Ведмедем у костюмі Білого.

Замість звичних підказок герої запропонують зірковим детективам і всім глядачам пограти у веселі ігри та вікторини, щоб ми змогли розгадати їхні особи. Та як і належить у Новий рік, учасники приготували нам неймовірні подарунки - всі вони знімуть свої маски одразу після виступів!

Нові герої і &quot;Щасливі люди&quot;: чим українців дивуватиме святкове шоу &quot;Новорічна Маска&quot;Нові герої і &quot;Щасливі люди&quot;: чим українців дивуватиме святкове шоу &quot;Новорічна Маска&quot;Нові герої і &quot;Щасливі люди&quot;: чим українців дивуватиме святкове шоу &quot;Новорічна Маска&quot;Нові герої і &quot;Щасливі люди&quot;: чим українців дивуватиме святкове шоу &quot;Новорічна Маска&quot;

Учасники "Новорічної Маски" (фото: прес-служба каналу "Україна")

Здивують сюрпризами й самі зіркові детективи шоу "Маска".

У новорічний вечір вони вийдуть на сцену та подарують нам як улюблені хіти, так і нові композиції.

Олег Винник і Оля Полякова представлять довгоочікувану прем'єру запальної дуетної композиції "Длинноногое счастье", а VERKA SERDUCHKA та Настя Каменських заспівають "Попа как у Ким" у новому аранжуванні і презентують унікальний номер на цю пісню.

Ще один приголомшливий сюрприз від детективів - дует DZIDZIO й Олі Полякової з їхньою спільною композицією "Щасливі люди".

Нові герої і &quot;Щасливі люди&quot;: чим українців дивуватиме святкове шоу &quot;Новорічна Маска&quot;Нові герої і &quot;Щасливі люди&quot;: чим українців дивуватиме святкове шоу &quot;Новорічна Маска&quot;Нові герої і &quot;Щасливі люди&quot;: чим українців дивуватиме святкове шоу &quot;Новорічна Маска&quot;

Учасники "Новорічної Маски" (фото: прес-служба каналу "Україна")

До речі, пісня "Щасливі люди" стала саундтреком різдвяної сімейної комедії "Зірки за обміном", прем'єра якої відбулася 28 грудня у Києві.

Як каже про фільм Полякова, яка не тільки зіграла головну роль, а й виступила продюсеркою стрічки, "Зірки за обміном" - це "гарна сімейна комедія про сімейні цінності, про ревнощі, про велике бажання бути першим, найкращим і про моменти, які ми втрачаємо в гонитві за успіхом, забуваючи про просте життя, яке може зробити усіх нас щасливими".

У кінотеатрах "Зірки за обміном" можна буде дивитися вже з 1 січня.

Нові герої і &quot;Щасливі люди&quot;: чим українців дивуватиме святкове шоу &quot;Новорічна Маска&quot;Нові герої і &quot;Щасливі люди&quot;: чим українців дивуватиме святкове шоу &quot;Новорічна Маска&quot;Нові герої і &quot;Щасливі люди&quot;: чим українців дивуватиме святкове шоу &quot;Новорічна Маска&quot;Нові герої і &quot;Щасливі люди&quot;: чим українців дивуватиме святкове шоу &quot;Новорічна Маска&quot;Нові герої і &quot;Щасливі люди&quot;: чим українців дивуватиме святкове шоу &quot;Новорічна Маска&quot;Нові герої і &quot;Щасливі люди&quot;: чим українців дивуватиме святкове шоу &quot;Новорічна Маска&quot;Нові герої і &quot;Щасливі люди&quot;: чим українців дивуватиме святкове шоу &quot;Новорічна Маска&quot;Нові герої і &quot;Щасливі люди&quot;: чим українців дивуватиме святкове шоу &quot;Новорічна Маска&quot;

Прем'єра фільму "Зірки за обміном" (фото: Secret Service Entertainment Agency)

Нагадаємо, що днями стало відомо ім'я ведучого "Ігор талантів" - нового шоу на українському ТБ.

Читайте LITE в Google News
Новий рік DZIDZIO Оля Полякова
Україна має талант: яскраві моменти
Україна має талант: яскраві моменти
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
В Україну йде потепління: де на Новий рік буде +7 градусів
В Україну йде потепління: де на Новий рік буде +7 градусів