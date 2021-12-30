Нові герої і "Щасливі люди": чим українців дивуватиме святкове шоу "Новорічна Маска"

31 грудня настане найчарівніша ніч року. І з нагоди свята українцям підготували грандіозне ТБ-шоу "Новорічна Маска", яке стартує в ефірі каналу "Україна" о 20:00.

На святкову сцену вийдуть улюблені маски двох сезонів, серед яких тріумфатори проєкту - меланхолійна Жирафа та величне Сонце , а також магічний Мольфар, мрійливий Місяць і багато інших чудових героїв.

А ще глядачі нарешті познайомляться з 8 абсолютно новими масками, які були створені спеціально для новорічного шоу - гламурним Мишеням на лижах, крижаною красунею Сніговою Королевою, запальною Ялинкою, яскравою Новорічною кулькою, королівським Пінгвіном, різдвяним Оленем, загадковою Дзеркальною людиною і Бурим Ведмедем у костюмі Білого.

Замість звичних підказок герої запропонують зірковим детективам і всім глядачам пограти у веселі ігри та вікторини, щоб ми змогли розгадати їхні особи. Та як і належить у Новий рік, учасники приготували нам неймовірні подарунки - всі вони знімуть свої маски одразу після виступів!

Учасники "Новорічної Маски" (фото: прес-служба каналу "Україна")

Здивують сюрпризами й самі зіркові детективи шоу "Маска".

У новорічний вечір вони вийдуть на сцену та подарують нам як улюблені хіти, так і нові композиції.

Олег Винник і Оля Полякова представлять довгоочікувану прем'єру запальної дуетної композиції "Длинноногое счастье", а VERKA SERDUCHKA та Настя Каменських заспівають "Попа как у Ким" у новому аранжуванні і презентують унікальний номер на цю пісню.

Ще один приголомшливий сюрприз від детективів - дует DZIDZIO й Олі Полякової з їхньою спільною композицією "Щасливі люди".

Учасники "Новорічної Маски" (фото: прес-служба каналу "Україна")

До речі, пісня "Щасливі люди" стала саундтреком різдвяної сімейної комедії "Зірки за обміном", прем'єра якої відбулася 28 грудня у Києві.

Як каже про фільм Полякова, яка не тільки зіграла головну роль, а й виступила продюсеркою стрічки, "Зірки за обміном" - це "гарна сімейна комедія про сімейні цінності, про ревнощі, про велике бажання бути першим, найкращим і про моменти, які ми втрачаємо в гонитві за успіхом, забуваючи про просте життя, яке може зробити усіх нас щасливими".

У кінотеатрах "Зірки за обміном" можна буде дивитися вже з 1 січня.

Прем'єра фільму "Зірки за обміном" (фото: Secret Service Entertainment Agency)