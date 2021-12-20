Огневич раскрыла чувства к победителю "Холостячки 2": в сердце абсолютная пустота

Злата обратилась к поклонникам и попросила не рассказывать ей о том, что пишет или публикует в сети бывший возлюбленный, и не присылать ссылок.

"Я вас очень попрошу не присылать мне скрины stories Андрея, цитаты из его постов, фотографии, потому что мне от этого больно и неприятно. Если вы меня действительно любите и хотите поддержать, пожалуйста, не делайте этого", - сказала певица.

Огневич подчеркнула, что Задворный сам оставил ее - а она поставила точку.

"Этот человек добровольно ушел из моей жизни. Я закрыла за ним дверь и поставила точку в этих отношениях", – заявила звезда.

По словам 35-летней артистки, она уже не испытывает никаких чувств по отношению к Андрею.

"В данный момент в моем сердце абсолютная пустота по отношению к этому человеку. Лично я считаю историю полностью завершенной", – призналась Злата.

Злата Огневич поставила точку в отношениях с победителем "Холостячки 2" Андреем Задворным (фото: instagram.com/zlata.ognevich)