Олег Винник покорил украинцев исполнением всемирно известного хита. Песню группы Rammstein артист спел во время слепых прослушиваний шоу "Голос країна" на канале 1+1.

Так, во время второго выпуска проекта отметился рокер из Коростеня Богдан Муха, исполнивший легендарную композицию Queen "The Show Must Go On". Но после своего выступления парень предложил Олегу в дуэте спеть любой рок-хит.

Приняв вызов, артист отдал предпочтение группе Rammstein и песне "Ohne Dich", чем очень удивил зрителей.

Олег Винник на шоу "Голос країна"

Комментаторы в YouTube даже потребовали записать альбом каверов на треки эпатажной немецкой группы.

Хочу полную версию песни группы Rammstein в исполнении Олега Винника!

Какой Олег крутой! Прям изменила о нем мнение, после Rammstein

Винник удивил, неожиданно!

Олег на немецком - очень классно звучит его голос!

Я як почув Винника німецькою, щелепа відпала...

Афигеть, Винник должен записать теперь альбом каверов на Rammstein. Это было очень круто!

У Винника голос краще за Ліндемана, як мінімум у цій пісні

Насправді Винник в неочікуваному виконанні відкрився для мене з абсолютно іншого боку

Хотелось, чтоб Олег не заканчивал!

Ранее Олег Винник раскрыл тайну не своего голоса на шоу "Маска".