Олег Винник покорил украинцев исполнением всемирно известного хита. Песню группы Rammstein артист спел во время слепых прослушиваний шоу "Голос країна" на канале 1+1.
Так, во время второго выпуска проекта отметился рокер из Коростеня Богдан Муха, исполнивший легендарную композицию Queen "The Show Must Go On". Но после своего выступления парень предложил Олегу в дуэте спеть любой рок-хит.
Приняв вызов, артист отдал предпочтение группе Rammstein и песне "Ohne Dich", чем очень удивил зрителей.
Олег Винник на шоу "Голос країна"
Комментаторы в YouTube даже потребовали записать альбом каверов на треки эпатажной немецкой группы.
Ранее Олег Винник раскрыл тайну не своего голоса на шоу "Маска".