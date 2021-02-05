Олег Винник підкорив українців виконанням всесвітньо відомого хіта. Пісню групи Rammstein артист заспівав під час сліпих прослуховувань шоу "Голос країни" на каналі 1+1.
Так, під час другого випуску проекту відзначився рокер з Коростеня Богдан Муха, який виконав легендарну композицію Queen "The Show Must Go On". Але після свого виступу хлопець запропонував Олегу заспівати в дуеті будь рок-хіт.
Прийнявши виклик, артист віддав перевагу групі Rammstein і пісні "Ohne Dich", чим дуже здивував глядачів.
Олег Винник на шоу "Голос країни"
Коментатори YouTube навіть зажадали записати альбом каверів на треки епатажної німецької групи.
Раніше Олег Винник розкрив таємницю свого голосу на шоу "Маска".