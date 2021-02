Олег Винник підкорив українців виконанням всесвітньо відомого хіта. Пісню групи Rammstein артист заспівав під час сліпих прослуховувань шоу "Голос країни" на каналі 1+1.

Так, під час другого випуску проекту відзначився рокер з Коростеня Богдан Муха, який виконав легендарну композицію Queen "The Show Must Go On". Але після свого виступу хлопець запропонував Олегу заспівати в дуеті будь рок-хіт.

Прийнявши виклик, артист віддав перевагу групі Rammstein і пісні "Ohne Dich", чим дуже здивував глядачів.

Олег Винник на шоу "Голос країни"

Коментатори YouTube навіть зажадали записати альбом каверів на треки епатажної німецької групи.

Хочу повну версію пісні гурту Rammstein у виконанні Олега Винника!

Який Олег крутий! Прям змінила думку про нього після Rammstein

Винник здивував, несподівано!

Олег німецькою - дуже класно звучить його голос!

Я як почув Винника німецькою, щелепа відпала...

Афігєть, Винник повинен записати тепер альбом каверів на Rammstein. Це було дуже круто!

У Винника голос краще за Ліндемана, як мінімум у цій пісні

Насправді Винник в неочікуваному виконанні відкрився для мене з абсолютно іншого боку

Хотілося, щоб Олег не закінчував!

