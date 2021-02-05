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Олег Винник підкорив українців виконанням всесвітньо відомого хіта

Автор: Lite

Олег Винник підкорив українців виконанням всесвітньо відомого хіта. Пісню групи Rammstein артист заспівав під час сліпих прослуховувань шоу "Голос країни" на каналі 1+1.

Так, під час другого випуску проекту відзначився рокер з Коростеня Богдан Муха, який виконав легендарну композицію Queen "The Show Must Go On". Але після свого виступу хлопець запропонував Олегу заспівати в дуеті будь рок-хіт.

Прийнявши виклик, артист віддав перевагу групі Rammstein і пісні "Ohne Dich", чим дуже здивував глядачів.

Олег Винник на шоу "Голос країни"

Коментатори YouTube навіть зажадали записати альбом каверів на треки епатажної німецької групи.

  • Хочу повну версію пісні гурту Rammstein у виконанні Олега Винника!
  • Який Олег крутий! Прям змінила думку про нього після Rammstein
  • Винник здивував, несподівано!
  • Олег німецькою - дуже класно звучить його голос!
  • Я як почув Винника німецькою, щелепа відпала...
  • Афігєть, Винник повинен записати тепер альбом каверів на Rammstein. Це було дуже круто!
  • У Винника голос краще за Ліндемана, як мінімум у цій пісні
  • Насправді Винник в неочікуваному виконанні відкрився для мене з абсолютно іншого боку
  • Хотілося, щоб Олег не закінчував!

Раніше Олег Винник розкрив таємницю свого голосу на шоу "Маска".

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Новини України Олег Винник