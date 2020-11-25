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Оля Полякова кардинально сменила имидж: узнайте, ради чего

Новина українською → Среда 25 ноября 2020 11:32
Оля Полякова кардинально сменила имидж: узнайте, ради чего Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Lite

Оля Полякова поменялась ради участия в новом ТВ-шоу

Популярная украинская певица Оля Полякова, которая недавно отреагировала на хейт из-за дерзкого фото, стала рыжей и изменила цвет глаз. Все это ради участия в шоу "Маска" с ведущим Владимиром Остапчуком, которое скоро выйдет на канале "Украина".

Многие могут даже не узнать поп-королеву, которая будет исполнять роль звездного детектива в долгожданном ТВ-проекте. По крайней мере, глядя на фото, где Полякова огненно рыжая с голубыми глазами.

"Я сегодня в невероятном образе. Мои родные глаза - зеленые, а я захотела попробовать яркие, голубые. Мне кажется, с такими линзами я совсем другая", - отметила Оля на своей странице в Instagram, поинтересовавшись у поклонников, что они думают о ее новом образе.

Кстати, к новому цвету волос Оля выбрала очень стильный и оригинальный аксессуар - шляпку в форме ноты.

Подписчики звезды сразу оставили сотни комментариев под ее новым фото: "феерия", "красавица", "богиня", "замечательная".

Оля Полякова кардинально сменила имидж: узнайте, ради чего

Оля Полякова и DZIDZIO (фото: instagram.com/polyakovamusic)

А вот так Оля снимала линзы. Далось ей это, судя по всему, совсем не просто:

Оля Полякова снимает линзы

Напомним, Оля Полякова станет одним из звездных детективов грандиозного шоу "Маска". Артистка будет комментировать исполнение, постановки участников, их вокальные данные, а также помогать зрителям угадать - кто же скрывается за масками.

Уже известно, что вместе с Олей строить версии о том, какие знаменитости могут скрываться под невероятными костюмами, будет мегапопулярный DZIDZIO, но имена других звездных детективов команда проекта пока держит в тайне.

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