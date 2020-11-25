Оля Полякова кардинально змінила імідж: дізнайтеся, заради чого

Оля Полякова змінилася заради участі в новому ТБ-шоу

Популярна українська співачка Оля Полякова, яка нещодавно відреагувала на хейт через зухвале фото, стала рудою і змінила колір очей. Все це заради участі в шоу "Маска" з ведучим Володимиром Остапчуком, яке скоро вийде на каналі "Україна".

Багато хто може навіть не упізнати поп-королеву, яка буде виконувати роль зіркового детектива в довгоочікуваному ТБ-проекті. Принаймні, дивлячись на фото, де Полякова вогненно-руда з блакитними очима.

"Я сьогодні в неймовірному образі. Мої рідні очі - зелені, а я захотіла спробувати яскраві, блакитні. Мені здається, з такими лінзами я зовсім інша", - зазначила Оля на своїй сторінці в Instagram, поцікавившись у шанувальників, що вони думають про її новий образ.

До речі, до нового кольору волосся Оля обрала дуже стильний і оригінальний аксесуар - капелюшок у формі ноти.

Підписники зірки відразу залишили сотні коментарів під її новим фото: "феєрія", "красуня", "богиня", "чудова".

Оля Полякова та DZIDZIO (фото: instagram.com/polyakovamusic)

А ось так Оля знімала лінзи. Далося їй це, судячи з усього, зовсім не просто:

Оля Полякова знімає лінзи

Нагадаємо, Оля Полякова стане одним із зіркових детективів грандіозного шоу "Маска". Артистка буде коментувати виконання, постановки учасників, їхні вокальні дані, а також допомагати глядачам вгадати - хто ж ховається за масками.

Вже відомо, що разом з Олею будувати версії про те, які знаменитості можуть ховатися під неймовірними костюмами, буде мегапопулярний DZIDZIO, але імена інших зіркових детективів команда проєкту поки тримає в таємниці.