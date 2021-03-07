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Оля Полякова и Тина Кароль впервые встретились после скандала: обменялись любезностями

Автор: Lite

Оля Полякова и Тина Кароль впервые встретились после громкого скандала и обменялись любезностями.

Это произошло в эфире пародийного телешоу "Ліпсінк Батл", в котором известные личности перевоплощаются и поют песни популярных артистов.

В одном из номеров выпуска гимнастка и олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова перевоплотилась в Полякову и исполнила ее хит "Королева ночи". А потом на сцену вышла сама поп-звезда, что стало полной неожиданностью для публики и ведущих шоу - Тины Кароль и Потапа.

Оля вышла под конец пародии, горячо приветствовала Ризатдинову и заявила, что всерьез подумывает над тем, чтобы взять Анну в свою концертную команду.

Потап на правах ведущего предложил артисткам, Оле Поляковой и Тине Кароль, как-то прокомментировать скандал между ними, за развитием которого наблюдает вся страна.

Встретившись на одной сцене, певицы обменялись любезностями как ни в чем ни бывало. Тина Кароль представила Олю как "сексуальную и неповторимую диву ночи".

"Хотите между нами липсинк баттл? Не дождетесь!" - добавила Кароль.

"Знаешь, Тина, я думаю, для наших с тобой баттлов нужно снимать отдельное шоу. Нас и так с тобой слишком много, поэтому давай лучше уделим эфирное время другим артистам и будем наслаждаться их талантами", - ответила на слова своей "скандальной" коллеги Полякова.

Оля Полякова и Тина Кароль встретились в эфире "Ліпсінк Батл"

Ранее мы писали, что Оля Полякова и Настя Каменских слились в поцелуе на камеру.

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Новости Украины Оля ПоляковаТина Кароль
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