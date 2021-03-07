Оля Полякова та Тіна Кароль вперше зустрілися після скандалу: обмінялися люб'язностями

В одному з номерів випуску гімнастка і олімпійська чемпіонка Анна Різатдінова перевтілилася в Полякову і виконала її хіт "Королева ночи". А потім на сцену вийшла сама поп-зірка, що стало повною несподіванкою для публіки і ведучих шоу - Тіни Кароль та Потапа.

Оля вийшла під кінець пародії, палко вітала Різатдінову і заявила, що всерйоз подумує над тим, щоб взяти Анну в свою концертну команду.

Потап на правах ведучого запропонував артисткам, Олі Полякової і Тіні Кароль, якось прокоментувати скандал між ними, за розвитком якого спостерігає вся країна.

Зустрівшись на одній сцені, співачки обмінялися люб'язностями як ні в чому не бувало. Тіна Кароль представила Олю як "сексуальну і неповторну діву ночі".

"Хочете між нами ліпсінк баттл? Не дочекаєтеся!" - додала Кароль.

"Знаєш, Тіна, я думаю, для наших з тобою баттлів потрібно знімати окреме шоу. Нас і так з тобою занадто багато, тому давай краще приділимо ефірний час іншим артистам і будемо насолоджуватися їх талантами", - відповіла на слова своєї "скандальної" колеги Полякова.

Оля Полякова та Тіна Кароль зустрілися в ефірі "Ліпсінк Батл"