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Остапчук станет дерзким преступником из сериала "Бумажный дом"

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Вторник 09 ноября 2021 17:02
Остапчук станет дерзким преступником из сериала "Бумажный дом" Владимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Автор: Lite

В эфире популярного шоу "Маска" на канале "Украина" состоится настоящее ограбление! Группа авантюристов в красных комбинезонах и в масках грозится захватить сцену.

Но спокойно - в одном из этих дерзких преступников замаскировался ведущий Владимир Остапчук, который в 4 выпуске перевоплотится в героя культового сериала "Бумажный дом".

"Я обожаю этот сериал! Мы с женой смотрели его во время первого карантина. Такое впечатление, что мне продали бесконечный фейерверк эмоций, потому что мы посмотрели первую серию и такие: "Ну, все, 2 часа ночи, идем спать". Потом показывают тизер к следующей серии, и мы понимаем - черт, снова не спать до 4 утра", - говорит ведущий.

"Даже если вы еще не видели этот легендарный испанский сериал, все равно знайте, что там обычные граждане Мадрида были "за" грабителей, потому что те олицетворяли собой борьбу со злом", - добавляет Остапчук.

Остапчук станет дерзким преступником из сериала &quot;Бумажный дом&quot;

Владимир Остапчук (фото: пресс-служба канала "Украина")

"Мы уже прикипели к нашим маскам, каждый участник имеет свою армию поклонников среди зрителей. Поэтому, конечно же, с каждым эфиром открывать какую-то маску сложнее. Но поймите нас правильно - мы не хотим сказать, что кто-то проиграл, просто у нас победило желание как можно скорее узнать, кто там прячется. В предыдущих эфирах у звездных детективов были правильные версии по поводу тех героев, которых мы уже рассекретили, поэтому интересно, удастся ли им разгадать и других участников", - признает ведущий грандиозного шоу.

Остапчук станет дерзким преступником из сериала &quot;Бумажный дом&quot;

Владимир Остапчук (фото: пресс-служба канала "Украина")

Кстати, на этом перевоплощения Остапчука не закончатся. А в праздничном спецвыпуске шоу "Маска", которое выйдет накануне Нового года 2022 - вечером 31 декабря - Владимир обещает вообще поразить зрителей так, что у всех "отберет речь".

Остапчук станет дерзким преступником из сериала &quot;Бумажный дом&quot;

Владимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Напомним, что в предыдущем эфире самого тайного шоу страны зрители и звездные детективы рассекретили удивительную Фею.

В костюме волшебницы скрывалась любимая звездная ведущая программы "Ранок з Україною" и актриса Лилия Ребрик.

Остапчук станет дерзким преступником из сериала &quot;Бумажный дом&quot;Остапчук станет дерзким преступником из сериала &quot;Бумажный дом&quot;Остапчук станет дерзким преступником из сериала &quot;Бумажный дом&quot;

Лилия Ребрик в костюме Феи (фото: пресс-служба канала "Украина")

Ранее мы писали, что Остапчук одним из первых получил третью дозу COVID-вакцины.

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Владимир Остапчук
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