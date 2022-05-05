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Остапчук стал ведущим ТВ-шоу, названного в честь Бориса Джонсона

Владимир Остапчук будет вести новое стендап-шоу (коллаж: Lite)
Автор: Lite

Владимир Остапчук решил открыть отдельный фронт борьбы, в котором безжалостным оружием будет смех над врагом. Одним словом, ведущий запускает новое стендап-шоу ДжонсоНьюз, которое стартует уже 6 мая на канале Індиго TV в 21:00.

В основе шоу - присущи украинцам юмор и сатира, что стали одними из тех черт, которые укрепляют нас и помогают в противостоянии российским оккупантам.

"ДжонсоНьюз, как мы сами шутим, - это новости, которые смотрит даже королева Британии", - говорит Остапчук.

Название проекта родилось спонтанно.

"Все просто: премьер-министр Великобритании - он же Джонсонюк, он великий наш патриот. Сам формат мы придумывали вместе с каналом "Украина" в бомбоубежищах, под сирены и жуткие известия с войны. Но в эти самые страшные моменты мы наконец поняли, кто мы есть, украинцы. Что мы не просто крепкие, мы титаны, мы защищаем всю Европу, а Киев, где, собственно, мы и снимаем шоу, - это столица свободы. И в том, что Украина сейчас - сердце мира, убедились все. Именно этот настрой и драйв мы хотим передать через экраны", - рассказал Владимир.

В эфире стендап-шоу Остапчук представляет сатирический взгляд на действия оккупантов и разного калибра коллаборантов, на рашистскую ложь о войне в Украине, высмеивает мифы о "русском величии" и тех, кто их боится или поддерживает.

Также, автор и ведущий ДжонсоНьюз показывает, как сами украинцы, даже во время самых тяжелых испытаний, метко смеются над врагом, знакомит зрителей с народным украинским юмором времен войны.

"Мы хотим показать всему миру, что мы нация с самым крутым чувством юмора. Даже под обстрелами, даже когда другие ломаются и не выдерживают, мы выстоим и обязательно победим. Смех и вера в Украину - главное оружие нашего проекта!" - добавляет шоумен.

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Владимир ОстапчукБорис Джонсон