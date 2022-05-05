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Остапчук став ведучим ТБ-шоу, названого на честь Бориса Джонсона

Володимир Остапчук вестиме нове стендап-шоу (колаж: Lite)
Автор: Lite

Володимир Остапчук вирішив відкрити окремий фронт боротьби, у якому безжальною зброєю буде сміх над ворогом. Одним словом, ведучий запускає нове стендап-шоу ДжонсоНьюз, яке стартує вже 6 травня на каналі Індиго TV о 21:00.

В основі шоу - притаманні українцям гумор та сатира, що стали одними з тих рис, які зміцнюють нас і допомагають у протистоянні російським окупантам.

"ДжонсоНьюз, як ми самі жартуємо, - це новини, які дивиться навіть королева Британії", - коментує Остапчук.

Назва проєкту народилася спонтанно.

"Все просто: прем’єр-міністр Великої Британії - він же Джонсонюк, він великий наш патріот. Сам формат ми придумували разом з каналом "Україна" в бомбосховищах, під сирени і моторошні звістки з війни. Але в ці найстрашніші моменти ми нарешті зрозуміли, хто ми є, українці. Що ми не просто міцні, ми титани, ми захищаємо всю Європу, а Київ, де, власне, ми і знімаємо шоу, - це столиця свободи. І в тому, що Україна зараз - серце світу, переконались усі. Саме цей настрій і драйв ми хочемо передати через екрани", - розповів Володимир.

В ефірі стендап-шоу Остапчук представляє сатиричний погляд на дії окупантів та різного ґатунку колаборантів, на рашистську брехню про війну в Україні, висміює міфи про "російську велич" і тих, хто їх боїться чи підтримує.

Також, автор і ведучий ДжонсоНьюз показує, як самі українці, навіть у годину найтяжчих випробувань, влучно глузують з ворога, знайомить глядачів з народним українським гумором часів війни.

"Ми хочемо показати всьому світу, що ми нація з найкрутішим почуттям гумору. Навіть під обстрілами, навіть коли інші ламаються і не витримують, ми вистоїмо і обов’язково переможемо. Сміх і віра в Україну - головна зброя нашого проєкту!" - додає шоумен.

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Володимир ОстапчукБорис Джонсон