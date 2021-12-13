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Отдала кармический долг? Злата Огневич осталась без гонорара

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Понедельник 13 декабря 2021 11:55
Отдала кармический долг? Злата Огневич осталась без гонорара Злата Огневич (фото: Instagram @zlata.ognevich / коллаж Lite)
Автор: Lite

Дарить людям праздник в самую волшебную ночь года - хорошая традиция большинства украинских артистов. Ни для кого не секрет, что в новогодние праздники гонорары за выступления звезд увеличиваются. Нередко артисты успевают давать и несколько концертов в праздничную ночь

Так однажды было и у певицы Златы Огневич. Но того, что произошло между выступлениями, звезда точно не ожидала.

Отдала кармический долг? Злата Огневич осталась без гонорараОтдала кармический долг? Злата Огневич осталась без гонорараОтдала кармический долг? Злата Огневич осталась без гонорара

Злата Огневич (фото: Instagram @zlata.ognevich)

"Однажды в новогоднюю ночь я работала в двух местах. И когда ехала на второе выступление в такси, забыла в нем весь свой гонорар за первый. Что-то пошло этой ночью не так", - призналась Огневич за кулисами концерта "Музыкальная платформа. Лучшая песня года", который зрители канала "Украина" увидят в эту новогоднюю ночь.

"Конечно, деньги мне так никто и не вернул, по крайней мере я получила гонорар за вторую работу. Но все же половину своего заработка потеряла", - добавила она.

Отдала кармический долг? Злата Огневич осталась без гонорара

Злата Огневич (фото: канал "Украина")

На вопрос, мол, возможно, таким образом она отдала определенный кармический долг, певица ответила: "действительно, я об этом думала".

"Спасибо, что деньгами", - отметила артистка на съемочной площадке "Музыкальной платформы".

Отдала кармический долг? Злата Огневич осталась без гонорара

Злата Огневич (фото: канал "Украина")

Напомним, на днях Огневич в слезах и победитель "Холостячки 2" Задворный высказались о разрыве.

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