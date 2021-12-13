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Віддала кармічний борг? Злата Огнєвіч залишилася без гонорару

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Понеділок 13 грудня 2021 11:55
Віддала кармічний борг? Злата Огнєвіч залишилася без гонорару Злата Огнєвіч (фото: Instagram @zlata.ognevich / колаж Lite)
Автор: Lite

Дарувати людям свято в найчарівнішу ніч року - хороша традиція більшості українських артистів. Ні для кого не секрет, що в новорічні свята гонорари за виступи зірок збільшуються. Нерідко артисти встигають давати і кілька концертів у святкову ніч.

Так одного разу було і у співачки Злати Огнєвіч. Але того, що сталося між виступами, зірка точно не очікувала.

Віддала кармічний борг? Злата Огнєвіч залишилася без гонораруВіддала кармічний борг? Злата Огнєвіч залишилася без гонораруВіддала кармічний борг? Злата Огнєвіч залишилася без гонорару

Злата Огнєвіч (фото: Instagram @zlata.ognevich)

"Одного разу в новорічну ніч я працювала в двох місцях. І коли їхала на другий виступ в таксі, забула в ньому весь свій гонорар за перший. Щось пішло цієї ночі не так", - зізналася Огнєвіч за лаштунками концерту "Музична платформа. Краща пісня року", який глядачі каналу"Україна" побачать у цю новорічну ніч.

"Звичайно, гроші мені так ніхто і не повернув, принаймні я отримала гонорар за другу роботу. Але все ж половину свого заробітку втратила", - додала вона.

Віддала кармічний борг? Злата Огнєвіч залишилася без гонорару

Злата Огнєвіч (фото: канал "Україна")

На питання, мовляв, можливо, таким чином вона віддала певний кармічний борг, співачка відповіла: "дійсно, я про це думала".

"Спасибі, що грошима", - зазначила артистка на знімальному майданчику "Музичної платформи".

Віддала кармічний борг? Злата Огнєвіч залишилася без гонорару

Злата Огнєвіч (фото: канал "Україна")

Нагадаємо, днями Огнєвіч у сльозах і переможець "Холостячки 2" Задворний висловилися про розрив.

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