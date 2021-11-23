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Попдива шоу-биза запутает украинцев в праздничной "Маске": о чем идет речь

Новина українською →
Вторник 23 ноября 2021 18:30
Попдива шоу-биза запутает украинцев в праздничной "Маске": о чем идет речь Тина Кароль (коллаж Lite)
Автор: Lite

31 декабря на канале "Украина" выйдет праздничный новогодний выпуск шоу "Маска". Зрителей ждут блистательные номера, новые зимние персонажи и множество сюрпризов от звездных детективов проекта.

А в одном из праздничных образов замаскируется любимица миллионов, певица Тина Кароль.

Но смогут ли поклонники шоу угадать - в какой именно?

Попдива шоу-биза запутает украинцев в праздничной &quot;Маске&quot;: о чем идет речьПопдива шоу-биза запутает украинцев в праздничной &quot;Маске&quot;: о чем идет речьПопдива шоу-биза запутает украинцев в праздничной &quot;Маске&quot;: о чем идет речь

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

К слову, имя Тины Кароль звучит в масштабном шоу чуть ли не в каждом эфире.

В первом сезоне зрители считали, что певица могла замаскироваться в образе соблазнительной Розы.

А теперь поклонники Тины подозревают, что она может скрываться в самой оригинальной маске сезона - эпатажном Скандале, ведь недавно попдива выпустила одноименный сингл.

Попдива шоу-биза запутает украинцев в праздничной &quot;Маске&quot;: о чем идет речь

Тина Кароль примет участие в шоу "Маска" (фото: пресс-служба канала "Украина")

Напомним, на днях Тина Кароль с сыном в Британии очаровали появлением в вышиванках.

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