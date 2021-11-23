Попдива шоу-биза запутает украинцев в праздничной "Маске": о чем идет речь
31 декабря на канале "Украина" выйдет праздничный новогодний выпуск шоу "Маска". Зрителей ждут блистательные номера, новые зимние персонажи и множество сюрпризов от звездных детективов проекта.
А в одном из праздничных образов замаскируется любимица миллионов, певица Тина Кароль.
Но смогут ли поклонники шоу угадать - в какой именно?
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
К слову, имя Тины Кароль звучит в масштабном шоу чуть ли не в каждом эфире.
В первом сезоне зрители считали, что певица могла замаскироваться в образе соблазнительной Розы.
А теперь поклонники Тины подозревают, что она может скрываться в самой оригинальной маске сезона - эпатажном Скандале, ведь недавно попдива выпустила одноименный сингл.
Тина Кароль примет участие в шоу "Маска" (фото: пресс-служба канала "Украина")
Напомним, на днях Тина Кароль с сыном в Британии очаровали появлением в вышиванках.