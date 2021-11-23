Попдіва шоу-бізнесу заплутає українців у святковій "Масці": про що йде мова

31 грудня на каналі "Україна" вийде святковий новорічний випуск шоу "Маска" . Глядачів чекають неперевершені номери, нові зимові персонажі та безліч сюрпризів від зіркових детективів проєкту.

А в одному зі святкових образів замаскується улюблениця мільйонів, співачка Тіна Кароль.

Але чи зможуть прихильники шоу вгадати - в якій саме?

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

До слова, ім’я Тіни Кароль лунає в масштабному шоу ледь не в кожному ефірі.

У першому сезоні глядачі вважали, що співачка могла замаскуватись в образі спокусливої Троянди.

А тепер шанувальники Тіни підозрюють, що вона може приховуватись в найоригінальнішій масці сезону - епатажному Скандалі, адже нещодавно попдіва випустила однойменний сингл.

Тіна Кароль візьме участь у шоу "Маска" (фото: прес-служба каналу "Україна")