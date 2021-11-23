UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Попдива шоу-биза запутает украинцев в праздничной "Маске": о чем идет речь

Автор: Lite

31 декабря на канале "Украина" выйдет праздничный новогодний выпуск шоу "Маска". Зрителей ждут блистательные номера, новые зимние персонажи и множество сюрпризов от звездных детективов проекта.

А в одном из праздничных образов замаскируется любимица миллионов, певица Тина Кароль.

Но смогут ли поклонники шоу угадать - в какой именно?

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

К слову, имя Тины Кароль звучит в масштабном шоу чуть ли не в каждом эфире.

В первом сезоне зрители считали, что певица могла замаскироваться в образе соблазнительной Розы.

А теперь поклонники Тины подозревают, что она может скрываться в самой оригинальной маске сезона - эпатажном Скандале, ведь недавно попдива выпустила одноименный сингл.

Тина Кароль примет участие в шоу "Маска" (фото: пресс-служба канала "Украина")

Напомним, на днях Тина Кароль с сыном в Британии очаровали появлением в вышиванках.

Читайте LITE в Google News
Тина Кароль