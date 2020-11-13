Появились новые подробности нашумевшего шоу "Маска"

Уже скоро на канале "Украина" состоится премьера грандиозного шоу "Маска" по всемирно известном формате The Masked Singer. И хотя детали проекта его создатели держат в секрете, но уже известно, что режиссерами-постановщиками шоу станут известные далеко за пределами нашей страны специалисты: Константин Томильченко, Александр Братковский, Сергей Гуман и Ярослав Губский.

Константин Томильченко и Александр Братковский (фото: пресс-служба канала "Украина")

Эти люди в частности делали постановки для Cirque du Soleil, работали над популярными шоу "Україна має талант", "X-Фактор", "Танцюють всі!", ставили сценические номера Джамалы и MELOVIN на "Евровидении" и не только.

"Это шоу уже обрело огромную популярность во всем мире. И для нашей страны это совершенно уникальный, оригинальный проект. Кстати, не думайте, что постановщики знают, кто скрывается под масками - это неизвестно даже нам! Мы не знаем, какая знаменитость прячется под костюмом и какие у нее способности. В этом огромный интерес, загадки всегда притягивают. В нашей адаптации будет много креатива, творчества, новаторского подхода. Мы много работали за рубежом, в том числе над проектами с виртуальной реальностью. Поэтому в нашу "Маску" внесем все те элементы, которые так привлекают зрителей - яркий графический контент, 3D-матрицу, дополненную реальность. Кстати, готовим и уникальную сцену - безусловно, она будет перекликаться с форматной, но мы предложим совершенно аутентичное решение. В общем - всей страной окунемся в невероятный мир загадки и перфоманса", - рассказал о долгожданном шоу Томильченко.

Его коллега Александр Братковский уверяет: зрителей ждет невиданное ранее как по масштабу, так и по атмосфере шоу, в котором будет много юмора и тайн.

Ярослав Губский и Сергей Гуман (фото: пресс-служба канала "Украина")

Напомним, что украинский проект "Маска" будет состоять из рекордных для популярного формата The Masked Singer 12 эпизодов и поразит своими масштабами. Участниками музыкального шоу-детектива на канале "Украина" станут украинские звезды - актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Но их личности - тайна, разгадать которую должны зрители. Ведущим телепроекта станет Владимир Остапчук, который недавно показал подарок, подготовленный жене ко свадьбе.

Трейлер шоу "Маска"

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